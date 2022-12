Co za historia! Niemcy wysoko ogrywają Kostarykę ale... to nic nie dało!

Reprezentacja Niemiec drugi raz z rzędu zagra o wszystko na mistrzostwach świata. Podopieczni Hansiego Flicka przed meczem z Kostaryką zajmowali ostatnie miejsce w tabeli grupy E z zaledwie jednym punktem na koncie. Z kolei Kostarykanie utarli nosa faworyzowanej Japonii w drugiej kolejce, wygrywając 1:0, więc do meczu z Niemcami podeszli bardzo podbudowani.

Skład reprezentacji Kostaryki (1-5-4-1): Navas- Fuller Spence, Duarte, Waston Manley, Vargas, Oviedo – Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell – Venegas. Trener: Felix Luis Suarez.

Skład reprezentacji Niemiec (1-4-2-3-1): Neuer – Kimmich, Rudiger, Sule, Raum – Goretzka, Gundogan, Gnabry, Musiala, Sane – Muller. Trener: Hansi Flick.

Sędziną spotkania była Francuzka Stephanie Frappart.

Mundial 2022. Pierwsza połowa spotkania Kostaryka – Niemcy

Od samego początku spotkania dało się wyczuć przewagę faworyzowanych Niemców. Tylko do 8. minuty padło kilka strzałów na bramkę Keylora Navasa, a pierwszy cios został wyprowadzony dwie minuty później. Raum pomknął lewą stroną boiska, po czym dośrodkował piłkę prosto na głowę Serge Gnabry'ego, który pokonał bramkarza rywali, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie.

Na boisku można było zauważyć błysk 19-letniego Jamala Musiali, który swoimi dryblingami napędzał ataki swojej ekipy. Kostaryka dopiero ok. 30 minuty miała moment, w którym częściej utrzymywała się przy piłce, jednak bardzo szybko ją straciła. Sześć rzutów rożnych wykonali Niemcy, ale żadnego nie zdołali zamienić na akcję bramkową. Kostarykanie prowadzili ataki pozycyjne, z których nic nie wychodziło.

W 43. minucie niemal doszło do sensacji. Antonio Rudiger popełnił fatalny błąd w defensywie i Fuller wyszedł sam na sam z Neuerem, ale bramkarz reprezentacji Niemiec jak zwykle był niezawodny i powstrzymał zapędy Kostarykanina. Sędzina Frappart doliczyła tylko minutę i po rzucie rożnym dla Niemców i nieudanej kontrze Kostaryki posłała piłkarzy do szatni.

Mundial 2022. Druga połowa spotkania Kostaryka – Niemcy

Niemcy znów dali do zrozumienia, że to oni chcą rządzić i dzielić na boisku, jednak, ku ich zaskoczeniu, Kostarykanie nie pozwolili im na to. Kilka przeprowadzonych ataków Die Roten nie przyniosło skutku, za to kontra Kostaryki już tak. Yeltsin Tejeda doprowadził do wyrównania po dobitce strzału Joela Campbella.

Podpopieczni Hansiego Flicka przeszli szok i zaraz rzucili się do ataku, jednak przez jakiś czas mieli pecha, aż trzykrotnie trafiając w słupki. Gotze i Havertz zastąpili Rauma i Mullera na boisku, ale początkowo nie dawało to skutku, ponieważ Kostaryka ponownie zszokowała świat i zdobyła gola na 2:1 po zamieszaniu po rzucie wolnym. Autorem gola był Juan Pablo Vargas.

Trzy minuty później Niemcy wyrównali wynik spotkania po golu Kaia Havertza, a po chwili mogli podwyższyć, jednak Keylor Navas pokazał klasę przy strzale z bliska Fullkruga. Europejczycy nie zamierzali odpuszczać i regularnie szukali sposobów na ogranie przeciwników. Taka okazja nadeszła w 85. minucie po rzucie wolnym. Dośrodkowanie Gnabrego wykorzystał Kai Havertz, który strzelił drugiego gola w tym meczu.

Dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Fullkrug trafił do siatki, ale sędzina z Francji początkowo odgwizdała spalonego. Po analizie VAR okazało się, że bramka została zdobyta prawidłowo, więc wynik został podwyższony na 4:2. Arbiter meczu doliczyła 10 minut. Kostaryka jeszcze próbowała atakować, ale zostali powstrzymani przez Niemców. Nic się już nie wydarzyło i sędzia zakończyła spotkanie.

