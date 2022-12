Francja musiała zapłacić karę. Wszystko przez Kyliana Mbappe

Reprezentacja Polski bardzo dobrze zaprezentowała się w spotkaniu z Francją i mimo porażki, może wrócić do domu z podniesioną głową. Największą gwiazdą i jednocześnie MVP meczu z Polską był Kylian Mbappe, który zdobył dwa piękne gole, dokładając asystę przy golu Oliviera Giroud. Napastnik reprezentacji Francji pojawił się na konferencji prasowej po zakończonej potyczce i odniósł się do kilku spraw.

Francuzi musieli zapłacić karę

Kylian Mbappe w trakcie trwania mundialu unikał mediów i nie pojawiał się na konferencjach prasowych. Okazuje się, że francuski ZPN musiał z tego powodu zapłacić karę. Gwiazdor przeprosił za swoje zachowanie.

– Od razu powiem, że dużo osób pytało, dlaczego się nie wypowiadam. Nie chodziło o nic osobistego. Nie mam nic przeciwko mediom. Mam jednak potrzebę skupienia się na zawodach. Muszę zrobić to w stu procentach. Dlatego nie chodziłem na konferencje prasowe. Musieliśmy nawet zapłacić karę z tego powodu – powiedział napastnik reprezentacji Francji.

Kylian Mbappe: Mam obsesję na punkcie mundialu

Kylian Mbappe wyraził wielką radość z powodu awansu do ćwierćfinału mundialu i przyznał, że mecz z Polską był trudny. Napastnik kilkukrotnie został powstrzymany przez Matty'ego Casha, który przeciwko Francji zagrał najlepsze spotkanie na mundialu.

– Mam pewną obsesję na punkcie mundialu, to turniej moich marzeń. Oparłem wszystkie przygotowania pod mundial. Chciałem być gotowy. Na razie to wszystko dobrze wygląda, ale droga jeszcze daleka. Mój cel to wygrana – dodał Mbappe.

