Wielki wyczyn Kyliana Mbappe. Zapisał się w historii mundiali

„Kylian Mbappe jest wielki”, „Kylian Mbappe jest szalony”, „Kylian Mbappe jest niesamowity” – m.in. takie określenia padają w mediach społecznościowych po zakończonym finale mistrzostw świata w Katarze. Co prawda Francuzi nie odnieśli zwycięstwa i nie udało im się obronić mistrzowskiego tytułu, ale 23-letni gwiazdor nie może mówić, że to był zły mecz w jego wykonaniu. Poza faktem, że to dzięki niemu doszło do dogrywki i rzutów karnych, to jeszcze na stałe zapisał się na kartach historii.

Kylian Mbappe królem strzelców mistrzostw świata

Kylian Mbappe rozegrał znakomity turniej. Mistrzostwa świata w Katarze nie zakończyły się dla niego tak, jakby tego oczekiwał, jednak było bardzo blisko zwycięstwa. W rzutach karnych lepsza okazała się Argentyna i to oni zdobyli trzeci Puchar Świata.

23-letni Francuz zdobył w turnieju 8 goli, do których dołożył 2 asysty. Ten wyczyn czyni go najlepszym strzelcem mistrzostw świata w Katarze. W finale był zdecydowanie najjaśniejszym punktem na boisku, choć do 80. minuty Francja przegrywała 2:0.

Kylian Mbappe przeszedł do historii mistrzostw świata

Napastnik Les Bleus zdobył hattricka w finale i dokonał tego jako drugi piłkarz w historii. Pierwszym był Geoff Hurst, który w decydującym starciu mistrzostw świata w 1966 roku zdobył trzy gole w meczu przeciwko RFN.

Ponadto występem w finale mundialu został najmłodszym zawodnikiem, który dwa razy z rzędu wystąpił w takim spotkaniu. Przebił byłego reprezentanta Brazylii Denilsona, który grał w finale mundiali 1998 i 2002.