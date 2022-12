Leo Messi przemówił po zdobyciu mistrzostwa świata. Zdradził swoje plany

Leo Messi to król mistrzostw świata w Katarze. Argentyńczyk poprowadził swoją reprezentację do upragnionego tytułu mistrza świata i tym samym pożegnał się z mundialami, akcentując swoją piękną reprezentacyjną karierę. 35-latek podczas turnieju siedem razy pokonał bramkarzy rywali, a także dorzucił trzy asysty. Królem strzelców został Kylian Mbappe, który w finale zdobył hattricka. Jeszcze przed rozegraniem finału świeżo upieczony czempion zapowiedział, że te mistrzostwa będą jego ostatnimi, jednak nie wspominał nic o zakończeniu kariery reprezentacyjnej.

Leo Messi mistrzem świata

Argentyna jest obecnie najszczęśliwszą nacją na świecie. Mają to, na co czekali 36 lat od czasów genialnego Diego Armando Maradony – wywalczyli tytuł mistrza świata. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie geniusz Leo Messiego. Argentyńczyk udzielił wywiadu, w którym podzielił się emocjami, jakie mu towarzyszą.

– To po prostu niewiarygodne. Wiedziałem, że Bóg da mi Puchar, byłem pewien — to była dla nas wielka radość. Od dawna miałem wielkie marzenie, chciałem zakończyć karierę na Mistrzostwach Świata. Nie mogę prosić o więcej – powiedział 35-latek.

Leo Messi chce dalej grać dla Argentyny

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Messiego z reprezentacją Argentyny jeszcze nie dobiegła końca. Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zaznaczył, że chce kontynuować grę dla kadry.

– Nie, nie zamierzam kończyć kariery z drużyną narodową. Chcę dalej grać jako mistrz świata w koszulce reprezentacji Argentyny – powiedział Leo Messi dla TyC Sports.

