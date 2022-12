Benzema zaszokował swoją decyzją. „Nasza historia się kończy”

Karim Benzema to wielki nieobecny mistrzostw świata w Katarze. Francuza wyeliminowała kontuzja, podobnie jak Paula Pogbę, N'golo Kante, Presnela Kimpembe i Christophera Nkunku.

Przed finałem z Argentyną w hiszpańskich mediach pojawiła się informacja, że zdobywca Złotej Piłki może polecieć do Kataru, by pomóc Les Bleus w walce o obronę tytułu mistrza świata. Ostatecznie napastnik Realu Madryt nie pojawił się w Katarze.

Kiepskie relacje Benzemy ze sztabem reprezentacji Francji

Ponadto dziennikarze zaczęli informować, że napastnik ma się nie dogadywać z selekcjonerem Didierem Deschampsem. Sergio Santos z „Relevo” informuje, że stosunki Benzema ma być rozczarowany tym, jak sztab reprezentacji potraktował go po kontuzji.

Ponadto „L'Equipe” donosi, że Francuz nie rozumie, dlaczego został odesłany do domu oraz to, dlaczego nikt nie został powołany w jego miejsce. Dziennikarze mieli także ujawnić informacje ze sztabu, że Trójkolorowi mają mieć lepszą atmosferę, co spowodowało zerwanie relacji.

Francja przegrała w niedzielę finał mistrzostw świata z Argentyną po rzutach karnych. A w poniedziałek 19 grudnia, czyli w dzień swoich 35. urodzin Karim Benzema zamieścił zaskakujący wpis na swoim Instagramie.

Zaskakująca decyzja Karima Benzemy

Napastnik Realu Madryt zamieścił swoje zdjęcie w barwach Les Bleus i napisał. „Dołożyłem wszelkich starań i błędów, aby być tu, gdzie jestem dzisiaj i jestem z tego dumny! Napisałem swoją historię, a nasza się kończy” – napisał na Instagramie.

Co wszyscy odbierają jako rezygnację z kariery reprezentacyjnej. Bardzo dobrze poinformowany włoski dziennikarz Fabrizio Romano napisał na swoim Twitterze. „Oficjalnie. Karim Benzema ogłasza zakończenie kariery w międzynarodowym futbolu. Opuszcza reprezentację Francji” – czytamy.

