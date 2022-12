Skandaliczne zachowanie mistrza świata. Argentyńczyk zakpił z rywala

Podczas fety z okazji zdobycia przez Argentynę tytułu mistrza świata na ulice Buenos Aires wyszło ok. 4 mln ludzi. Piłkarze wrócili do kraju z wyczekiwanym od 36 lat pucharem z dumą, prezentując go przed wiwatującym tłumem. Niestety nie obyło się bez przykrych i skandalicznych gestów, których bohaterem – warto zaznaczyć, że ponownie – był bramkarz reprezentacji Albicelestes, Emiliano Martinez. Wykazał się całkowitym brakiem szacunku wobec rywala.

Emiliano Martinez zakpił z Kyliana Mbappe

W trakcie celebracji na ulicach Buenos Aires Emiliano Martiez wzniósł w górę nie tylko puchar świata, ale też laleczkę, do której głowy przyklejona była twarz Kyliana Mbappe. Przekaz takiego gestu jest banalny do wytłumaczenia – w finale Francuz strzelił bramkarzowi hattricka (4 gole łącznie z bramką w serii rzutów karnych), a mimo tego, Argentyna pokonała Les Bleus.

To nie pierwszy raz, kiedy bramkarz Aston Villi zachowuje się lekceważąco wobec rywali. Katarczycy i FIFA uhonorowali Martineza tytułem najlepszego bramkarza turnieju, a po odbiorze nagrody wykonał wulgarny gest wobec kibiców Trójkolorowych. Czy takie zachowanie jest godne mistrza świata? Być może jeszcze nie uświadomił sobie niektórych rzeczy.

Lionel Messi nie zareagował na zachowanie Emiliano Martineza

Tym bardziej szokująca w tym wszystkim jest reakcja, a raczej jej brak, kapitana reprezentacji Argentyny, najlepszego piłkarza turnieju i finalnie kolegi klubowego Kyliana Mbappe, czyli Lionela Messiego. Ubrany w przygotowaną specjalnie na okazję triumfu koszulkę Argentyńczyk, stał ramię w ramię z Emiliano Martinezem i nic z tym nie zrobił.

Być może było to spowodowane radością z okazji zdobycia tytułu? A może był całkiem inny powód? Tak czy inaczej, wkrótce PSG wznawia treningi i warto będzie obserwować tamtejszą atmosferę, gdyż po odnowieniu kontraktu to właśnie Mbappe miał być tam najważniejszym zawodnikiem.

