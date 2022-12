Były selekcjoner został napadnięty. Poszło o niepowodzenie na mundialu

Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze Tite zapowiedział, że po zakończeniu przygody reprezentacji Brazylii w turnieju, ma zamiar ustąpić ze swojego stanowiska. Jak mówił, tak uczynił, jednak mało kto spodziewał się, że stanie się to już po ćwierćfinale i to drugi raz z rzędu. W 2018 roku na drodze Canarinhos stanęła Belgia, a cztery lata później Chorwacja. Wszystko wskazuje na to, że gorycz porażki wśród kibiców z Brazylii jeszcze nie została przełknięta, ponieważ były selekcjoner został napadnięty.

Tite został napadnięty

Zaraz po ogłoszeniu swojej rezygnacji po sześcioletniej kadencji na stanowisku selekcjonera reprezentacji Brazylii Tite wrócił do kraju, gdzie odpoczywa po trudnym okresie i pracy. 61-latek zamieszkał w Rio de Janeiro, gdzie w wigilijny poranek, 24 grudnia spotkała go bardzo nieprzyjemna sytuacja.

Podczas spaceru o 6 rano Tite został napadnięty przez jednego z kibiców. Mężczyzna głośno wyraził swoje niezadowolenie z powodu porażki Canarinhos z Chorwacją w ćwierćfinale mistrzostw świata, a następnie zerwał z szyi byłego selekcjonera złoty łańcuszek. Brazylijske "O Globo" poinformowało, że Titemu nic się nie stało.

Droga reprezentacji Brazylii na mundialu w Katarze

Canarinhos od samego początku mundialu byli typowani do ostatecznego triumfu. Stało się inaczej, a zwycięzcami została reprezentacja, z którą toczą największą rywalizację w Ameryce Południowej, czyli Argentyna.

Brazylijczycy wygrywali w spotkaniach z Serbią (2:0), Szwajcarią (1:0), a następnie przegrali z Kamerunem (0:1). W 1/8 finału nie pozostawili złudzeń Korei Południowej, zwyciężając 4:1. W tym meczu wszystkie gole Brazylijczycy zdobyli już w pierwszej połowie. Odpadli w rzutach karnych w meczu z Chorwacją, gdzie byli wyraźnie lepsi.

Czytaj też:

Media: Neymar rozważa odejście z reprezentacji. W grę wchodzi inna opcjaCzytaj też:

Coraz gorsze wieści o stanie zdrowia Pele. Córka dodała wymowne zdjęcie