Rodzina i sportowcy żegnają Pelego. Nie sposób nie uronić łzy

Wieczorem 29 grudnia 2022 roku stało się to, czego można było się spodziewać od dłuższego czasu. Właśnie wtedy ogłoszono, że w wieku 82 lat zmarła legenda Santosu i reprezentacji Brazylii oraz jeden z najwybitniejszych piłkarzy – Edson Arantes do Nascimento, znany całemu światu jako Pele. Świat sportu pożegnał go w wyjątkowy sposób.

Pele żegnany przez sportowców

„Zmarł Pele, najbardziej boski piłkarz. Grał na poziomie, do którego zbliżyło się niewielu. Trzy razy zdobył Puchar Świata, nosząc tę piękną żółtą koszulkę. Mógł nas opuścić, ale dla futbolu na zawsze pozostanie nieśmiertelny. Spoczywaj w pokoju” – napisał Gary Lineker. „Król futbolu odszedł, ale jego dziedzictwo nigdy nie zostanie zapomniane” – dodał Kylian Mbappe.

„Żegnaj królu” – stwierdził Zbigniew Boniek. Równie lakonicznie o tym jednym z najwybitniejszych napisał Usain Bolt. „Sportowa legenda. Spoczywaj w pokoju” – napisał biegacz. „Zmarł król” – dodał lakonicznie Ronaldo Nazario.

„Głębokie kondolencje dla całej Brazylii, a w szczególności rodziny Edsona Arantesa do Nascimento. Zwykłe „żegnaj” dla Króla Pelego nie wystarczy, aby wyrazić ból, który odczuwa teraz cały futbolowy świat. Był inspiracją dla milionów, punktem odniesienia wczoraj, dziś i na zawsze. Miłość, którą mi okazałeś, zawsze odwzajemniałem. Pele nigdy nie zostanie zapomniany. Pamięć o nim przetrwa w każdym miłośniku futbolu” – napisał zaś Cristiano Ronaldo.

Pele nie żyje. Wzruszające zdjęcie jego córki

Wyjątkowe zdjęcie na Instagramie opublikowała też córka legendy Santosu i drużyny Canarinhos, Kely Nascimento. Widać na nim ręce bliskich piłkarza, trzymające go za dłonie. „Wszystko, czym jesteśmy, zawdzięczamy tobie. Kochamy cię bezgranicznie” – czytamy pod fotografią.

