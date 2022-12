Kosmiczne zarobki Cristiano Ronaldo. Tyle nie zarabiał jeszcze nikt

Cristiano Ronaldo stał się bohaterem najgłośniejszego transferu w historii azjatyckiej piłki. Choć jeszcze rok temu nikt nie spodziewałby się takiego obrotu spraw, stały się one faktem. Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Portugalczyka, jednak kontrakt, który zdecydował się podpisać, sprawi, że stanie się nie tylko najbardziej rozpoznawalnym piłkarzem największego kontynentu świata, ale jednocześnie najlepiej opłacanym w historii futbolu.

Zarobki Cristiano Ronaldo w Al-Nassr

Jak donosi znany dziennikarz Fabrizio Romano, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki podpisał umowę na 2,5 roku, w której świetle zarobi bagatela 200 mln euro rocznie. Te informacje potwierdza także oficjalny profil FIFA World Cup Stats na Twitterze, zaznaczając, że Al-Nassr zrobiło z 37-latka najbogatszego piłkarza ma świecie.

W przeliczeniu na miesiące, zarobki Cristiano Ronaldo wyniosą 16,67 mln euro. Tygodniowo daje to 3,88 mln, dziennie 555,555 tys., godzinowo 23,150 tys., minutowo 386, a na sekundę Portugalska gwiazda zarobi 6,5 euro. Szalone pieniądze, trzeba przyznać.

twitter

Cristiano Ronaldo najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie

Po słynnej aferze, która wybuchła pomiędzy Cristiano Ronaldo a Manchesterem United stało się jasne, że klub, którego Portugalczyk jest legendą, nie będzie chciał mu więcej płacić. Kilka tygodni po słynnym wywiadzie, którego udzielił Piersowi Morganowi, Czerwone Diabły ogłosiły zerwanie kontraktu z 37-latkiem.

W trakcie mundialu w Katarze agenci Portugalczyka zaczęli poszukiwania nowego klubu dla 37-latka. Wiele mówiło się o jego powrocie do Portugalii, a dokładniej do Sportingu Lizbona. Sprawę podgrzała informacja, że Cristiano Ronaldo wykupił willę w stolicy Portugalii. Niemniej stało się inaczej, ale czy gorzej dla samego gwiazdora? To okaże się po jakimś czasie.

Czytaj też:

Cristiano Ronaldo piłkarzem Al-Nassr. Z nimi zagra pierwszy meczCzytaj też:

Dla Cristiano Ronaldo Św. Mikołaj był bardzo hojny. Zobacz, co dostał