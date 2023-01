Ronaldo nie jest najbogatszym piłkarzem świata. Przebija go 24-latek

Cristiano Ronaldo podpisał kontrakt, którego dotychczas nie otrzymał żaden z piłkarzy. Nie oznacza to, że jest on najbogatszym futbolistą na świecie. Detronizuje go były piłkarz m.in. Arsenalu czy Leicester.

O tym transferze będzie się mówiło jeszcze długie lata. Podpisując 2,5-letni kontrakt z arabskim Al-Nassr Cristiano Ronaldo stał się najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii i trudno się spodziewać, żeby w najbliższych latach ktokolwiek zbliżył się do tej sumy. Roczna pensja Portugalczyka ma wynosić 200 mln euro, a łączna współpraca z Saudyjczykami ma trwać do 2030 roku, gdyż Ronaldo ma być ambasadorem Arabii, która stara się o organizację mistrzostw świata. Cristiano Ronaldo nie jest najbogatszym piłkarzem świata W ramach wieloletniej współpracy z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej Cristiano Ronaldo ma zarobić łącznie aż 1,3 mld funtów, co będzie absolutnym rekordem w piłce nożnej, jednak trudno spodziewać się, że Portugalczyk wciąż będzie aktywnym piłkarzem ze względu na wiek. Rozpoznawalność pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki ma pomóc popularyzacji futbolu w kraju z bliskiego wschodu, a jednocześnie ułatwić wspomnianą już organizację mundialu. Te pieniądze robią nie lada wrażenie, jednak mimo gigantycznego kontraktu miano najbogatszego piłkarza świata nie przypada CR7. Tytuł ten dzierży 24-letni Faiq Bolkiah, były piłkarz m.in. młodzieżowych drużyn Arsenalu, Chelsea czy Leicester. Jego majątek oscyluje w granicach 13 mld funtów. Kim jest najbogatszy piłkarz świata? Faiq Bolkiah jest siostrzeńcem sułtana Brunei, a jego ojciec jest księciem tego kraju. Chłopak postanowił odstąpić od rodzinnych wartości i podążyć drogą piłkarza. Przyszedł na świat w USA, a następnie przeprowadził się do Wielkiej Brytanii, gdzie uczył się w Bradfield Collage. Swoją karierę rozpoczął w AFC Newbury i Southampton, a następnie dołączył do akademii Chelsea, skąd po kilku latach przeniósł się do Arsenalu. Po kilku występach w północnym Londynie otrzymał propozycję od Leicester City, z którymi podpisał trzyletnią umowę, którą przedłużył o rok. Obecnie występuje w drużynie Chonburi FC z Tajlandii. twitterCzytaj też:

