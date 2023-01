Cristiano Ronaldo nie może zadebiutować w Al-Nassr. Zaskakujący powód

30 grudnia wybuchła prawdziwa bomba transferowa. Al-Nassr poinformowało, że ich szeregi zasili Cristiano Ronaldo, który w kiepskiej atmosferze rozstał się z Manchesterem United. Oficjalna prezentacja Portugalczyka odbyła się 3 stycznia. Na konferencji prasowej 37-latek poinformował, że jego czas w Europie dobiegł końca.

Grałem w najważniejszych klubach Starego Kontynentu. Miałem wiele ofert. Próbowały sprowadzić mnie kluby z Portugalii, innych państw Europy, Brazylii czy z USA. Wiem jednak, czego chcę, i czego nie. Pragnę pomóc Al-Nassr, także jego kobiecej drużynie. Chcę zmienić perspektywę wielu ludzi – powiedział.

Ronaldo nie zadebiutuje w czwartek 5 stycznia

W barwach Al-Nassr Cristiano Ronaldo miał zadebiutować w czwartkowym spotkaniu z Al-Ta'ee. Jak się okazuje, Portugalczyk jeszcze nie będzie mógł zagrać, co wywołało wściekłość u kibiców, którzy kupili bilety na ten mecz tylko dla niego.

Jak informuje "The Independent" Al-Nassr wyprzedał wszystkie 28,000 miejsc na mecz z Al-Ta'ee w oczekiwaniu na debiut Ronaldo. Napastnik nadal ma uczestniczyć w meczu i oglądać go z trybun.

Powód absencji Cristiano Ronaldo

Jak się okazuje 37-latek musi odbyć zawieszenie dwóch meczów za wybicie telefonu z ręki 14-letniego fana Evertonu w kwietniu poprzedniego roku po przegranym 1-0 meczu na Goodison Park. Kara została nałożona na niego w listopadzie przez Football Association.

Za ten czyn FA ukarało piłkarza grzywną w wysokości 50 000 funtów oraz zakazem gry w dwóch meczach i chociaż jego kontrakt z Manchesterem United został rozwiązany kilka dni później, zasada FIFA oznacza, że zawieszenie przenosi się na jego nowy związek piłkarski.

Artykuł 12.1 przepisów FIFA dotyczących statusu i transferu zawodników mówi: "Każda kara dyscyplinarna w wymiarze do czterech meczów lub do trzech miesięcy, która została nałożona na zawodnika przez poprzedni związek, ale nie została jeszcze (w całości) odbyta do czasu transferu, zostanie wykonana przez nowy związek, w którym zawodnik został zarejestrowany, aby kara została odbyta na poziomie krajowym."

Kiedy Cristiano Ronaldo będzie mógł zagrać?

W związku z tą karą Cristiano Ronaldo opuści najbliższe mecze z Al-Ta'ee i Al-Shabab, w którym występuje Grzegorz Krychowiak. W związku z tym Portugalczyk będzie musiał poczekać do 21 stycznia na swój pierwszy występ, rywalem Al-Nassr będzie Ettifaq.

Czytaj też:

Cristiano Ronaldo w Al-Nassr. Wizerunkowy strzał w kolano czy w dziesiątkę?Czytaj też:

Ronaldo nie jest najbogatszym piłkarzem świata. Przebija go 24-latek