Myśleli, że to Wojciech Szczęsny. Jego żona opowiedziała o komicznej pomyłce na Gali Mistrzów Sportu

Wojciech Szczęsny był jednym z nominowanych w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” do miana sportowca roku 2022. Mimo tego, że wielu jego konkurentów pojawiło się 7 stycznia na Gali Mistrzostw Sportu, on sam nie mógł być obecny ze względu na obowiązki zawodowe. Tego dnia Juventus rozgrywał bowiem spotkanie z Udinese (1:0). Mimo tego wielu uczestników imprezy chciało sobie zrobić zdjęcie z bramkarzem Starej Damy. Jak to możliwe?

Wszyscy mylili go z Wojciechem Szczęsnym. Relacja Mariny Łuczenko

Na gali pojawiła się bowiem jego żona, Marina Łuczenko, a w jej towarzystwie osoba wyglądająca niemal identycznie co golkiper reprezentacji Polski. Mnóstwo osób zostało jednak zmylonych. Piosenkarce towarzyszył bowiem szwagier, czyli brat jej męża, Jan. Zarówno on, jak i partnerka piłkarza Juventusu byli mocno rozbawieni faktem, że tak dużo osób myli obu braci.

Zabawny komentarz do tej sytuacji zamieściła na swoim Instagramie. „Słuchajcie, to Wojtka brat, czyli mój szwagier, Janek. Robi tutaj ogromną furorę! Wszyscy proszą go o zdjęcia, bo myślą, że to Wojtek” – powiedziała, śmiejąc się. „Ciekawe dlaczego?” – zapytał się Jan. „Ja też nie wiem” – odparła szybko piosenkarka, która jednocześnie nazwała też swojego szwagra sobowtórem męża. Rzeczywiście podobieństwo między braćmi jest uderzające.

Najlepszy sportowiec 2022 roku – lista Top 10

10. Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup i Dominik Czaja – wioślarska czwórka podwójna

9. Paweł Fajdek – lekkoatletyka

8. Katarzyna Wasick – pływaczka

7. Adrian Meronk – golfista

6. Mateusz Ponitka – koszykarz

5. Dawid Kubacki – skoczek narciarski

4. Kamil Semeniuk – siatkarz

3. Robert Lewandowski – piłkarz

2. Bartosz Zmarzlik – żużlowiec

1. Iga Świątek – tenisistka