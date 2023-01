Cristiano Ronaldo sprzedał Złotą Piłkę. Znamy powód

Cristiano Ronaldo to jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Portugalczyk ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów klubowych, jak i indywidualnych. Były zawodnik m.in. Sportingu, Manchesteru United i realu Madryt triumfował pięciokrotnie w plebiscycie "France Football". Napastnik zdobył Złotą Piłkę w latach 2008, 2013, 2014, 2016 i 2017.

Cristiano Ronaldo sprzedał swoją Złotą Piłkę

Wielu sportowców kolekcjonuje swoje trofea, jednak nie Ronaldo, który postanowił zlicytować jedną ze swoich Złotych Piłek. Mowa o tej z 2013 roku, kiedy Portugalczyk Triumfował z Leo Messim i Franckiem Riberym, który do dziś nie może się pogodzić z przegraną. Przypomnijmy, Francuz wygrał wówczas z Bayernem Monachium wszystko, co było do wygrania, czyli mistrzostwo i puchar kraju, Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i Klubowe Mistrzostwa Świata.

Złota Piłka Cristiano Ronaldo została wystawiona dla charytatywnej organizacji Make-A-Wish, która pomaga spełnić życzenia chorym dzieciom wymagającym leczenia. Nagroda została wystawiona w 2017 roku, ale dopiero teraz dziennikarze "Daily Mail" ujawnili zwycięzcę, którym jest Idan Ofer. Jeden z najbogatszych Izraelczyków przeznaczył 532 tys. funtów na zakup statuetki zdobytej przez idola.

Złota Piłka Ronaldo nie była jedyną atrakcją wylicytowaną na aukcji

Złota Piłka nie była jedyną cenną rzeczą wystawioną na tej aukcji. Jak ustalili dziennikarze "Daily Mail" wylicytowano również spotkanie z Pepem Guardiolą i Jose Mourinho. Zwycięzca musiał za nie zapłacić około 26 500 funtów.

Czytaj też:

Cristiano Ronaldo nie może zadebiutować w Al-Nassr. Zaskakujący powódCzytaj też:

Powitanie Cristiano Ronaldo w Al-Nassr robi wielkie wrażenie. Portugalczyk złożył ambitne obietnice