Lewandowski dał Gaviemu cenną radę przed El Clasico. Dzięki temu Barcelona rozbiła Real

Mecz o Superpuchar Hiszpanii, który odbywał się w Arabii Saudyjskiej, zakończył się niespodziewanym zwycięstwem FC Barcelony. Choć Duma Katalonii dotychczas wydawała się słabszym zespołem niż ekipa Królewskich, to jednak ona sięgnęła po to krajowe trofeum. Robert Lewandowski spisał się w nim doskonale, aczkolwiek jeszcze lepiej zagrał Gavi. Jak się okazuje, kapitan reprezentacji Polski dał koledze radę, dzięki której ten zaprezentował się świetnie.

FC Barcelona rozgromiła Real Madryt w meczu o Superpuchar Hiszpanii

Od początku spotkania Duma Katalonii dominowała nad rywalem, a pierwszy raz ukarała go za niefrasobliwość w 34. minucie. Wtedy to nasz rodak popisał się świetnym podaniem do Gaviego, który z kolei pokonał Courtoisa. Co ciekawe wcześniej „Lewy” sam zmarnował dwie okazje. Nie pomylił się jednak tuż przed przerwą, gdy podwyższył wynik starcia na 2:0 właśnie po podaniu Gaviego.

Młody Hiszpan zabłysnął też w drugiej połowie. Wtedy to dostał podanie od kapitana Biało-Czerwonych, a następnie zagrał do wbiegającego z przeciwnej strony pola karnego Pedriego, ten zaś umieścił futbolówkę w siatce. Real stać było na zaledwie jedną odpowiedź. W doliczonym czasie gry do bramki trafił również Karim Benzema.

Robert Lewandowski dał Gaviemu cenną wskazówkę

Robert Lewandowski miał więc udział przy trzech golach Blaugrany w El Clasico, które pozwoliły jego drużynie na zdobycie trofeum. Podobnie zresztą Gavi, który zaliczył dwie asysty i sam strzelił gola. Współpraca tych dwóch zawodników wyglądała imponująco i – jak się okazuje – nie była przypadkowa.

O tym dowiedzieliśmy się z dziennika „Mundo Deportivo”, który cytował pomeczowe wypowiedzi napastnika. – Przed spotkaniem powiedziałem Gaviemu, aby trzymał się blisko mnie, bo wiedziałem, że razem możemy zrobić wielkie rzeczy – miał przyznać Polak, który bardzo cieszył się z wygrania Superpucharu. – To wspaniały moment. Zasłużyliśmy na nieg ze względu na to, jak graliśmy. Musimy wywalczyć więcej tytułów – podsumował.

Czytaj też:

Ronaldo ostro skrytykowany przez legendę. „Nie zdaje sobie sprawy”Czytaj też:

Starcie prezesów na Twitterze. Kaźmierczak do Bońka: Co ma jedno do drugiego?