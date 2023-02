Leo Messi zagra na kolejnym mundialu? Wymowne słowa Argentyńczyka

Leo Messi jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. 35-latek dopełnił swoją karierę zdobywając najważniejsze trofeum w karierze – mistrzostwo świata na zakończonym niedawno mundialu w Katarze. W grudniowym finale Argentyńczycy pokonali Francuzów po serii rzutów karnych.

Leo Messi: Nie ma lepszego zwieńczenia mojej kariery

Na łamach „Diario Ole” zawodnik PSG poinformował, że bardzo pragnął tej chwili w swoim życiu. – Za tym kryło się wiele wyrzeczeń, wiele porażek, wiele ciężkich chwil, przez które musiałem przejść. To była piękna sytuacja – zdradził.

Messi zdobył mistrzostwo świata w wieku 35 lat, co doskonale wieńczy jego wieloletnią karierę. Argentyna już w 2014 roku była bliska pucharu świata, ale wtedy na ich drodze stanęli Niemcy. – Moja kariera praktycznie kończy się na tym i myślę, że nie ma lepszego zwieńczenia niż zdobycie mistrzostwa świata – dodał.

Leo Messi zagra na kolejnym mundialu? Wymowna odpowiedź na pytanie

Po zakończeniu mundialu w Katarze Argentyńczyk poinformował, że to był jego ostatni mundial w karierze. Przypomnijmy, kolejne mistrzostwa świata odbędą się w 2026 roku. Leo Messi zapytany, czy jest jakaś możliwość, by ten zagrał w tych rozgrywkach odpowiedział, że to zależy. – Ze względu na wiek trudno mi będzie dotrwać. Wydaje się, że daleko do następnego Pucharu Świata i to, czy tam zagram będzie zależało od tego, jak potoczy się moja kariera – stwierdził.

Uwielbiam grać w piłkę nożną, kocham to, co robię i tak długo, jak jestem dobry, czuję się w formie i nadal sprawia mi to przyjemność, będę to robił – zapewnił.

