Wspaniały wyczyn Cristiano Ronaldo. Show Portugalczyka w meczu Al-Nassr – Al-Wehda

Kiedy Cristiano Ronaldo trafił do ligi saudyjskiej, wydawało się, że z miejsca zostanie tam bohaterem i z łatwością będzie przesądzał o kolejnych zwycięstwach swojego zespołu. Nic bardziej mylnego, w pierwszych kilku starciach nie błyszczał tak, jak wszyscy od niego oczekiwali. On sam na pewno też nie był zadowolony ze swoich występów. W starciu z Al-Wehdą popisał się jednak niebywałym wyczynem.

Cztery gole Cristiano Ronaldo w meczu Al-Nassr – Al-Wehda

W pierwszych trzech występach gwiazdor trafił do siatki zaledwie raz i to z rzutu karnego. Noszenie opaski kapitańskiej wcale nie dodało mu animuszu. Statystyki nadrobił jednak 9 lutego, gdy jego Al-Nassr udało się na wyjazdowe spotkanie z Al-Wehdą. Wtedy Portugalczyk zrobił prawdziwe show. Jego ekipa wygrała bowiem 4:0, a 38-latek zdobył wszystkie bramki.

Strzelanie rozpoczął w 21. minucie. Dostał wówczas prostopadłe podanie, które zaadresował do niego Ghareeb. Ronaldo wbiegł w pole karne z lewej strony i choć miał ostry kąt, zdołał uderzyć lewą nogą i pokonać bramkarza. Kilka chwil przed przerwą podwyższył wynik spotkania. Tym razem po przeciwnej stronie boiska w „szesnastkę” wypuścił go Al Najei, a napastnik trafił do siatki, oddając płaski strzał.

W 53. minucie gry było już 3:0 dla Al-Nassr. Tym razem Ronaldo podszedł do rzutu karnego i nie pomylił się, choć golkiper wyczuł jego intencję. Strzał 38-latka był jednak zbyt precyzyjny. Mniej więcej po godzinie snajper ustalił wynik meczu na 4:0. Znów wybiegł do prostopadłej piłki i uderzył prosto w bramkarza. Ten zdołał obronić strzał, ale przy dobitce był bezradny.

twitterCzytaj też:

Gwiazda Lecha Poznań na wylocie. Wszystko przez złe relacje z treneremCzytaj też:

Sztab Fernando Santosa bez byłego reprezentanta Polski. „Oczekiwał większych kompetencji”