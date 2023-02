Fatalne wieści ws. reprezentanta Polski. Czeka go dłuższa przerwa

Dawid Kownacki przechodzi przez bardzo dobre momenty kariery. Najbliższe miesiące będą jego ostatnimi w barwach drugoligowej Fortuny Dusseldorf, co już jakiś czas temu zapowiedział sam klub. Kontrakt 25-latka wygasa wraz z końcem czerwca i jeszcze nie wiadomo dokąd się uda. Jakiś czas temu mówiło się o zainteresowaniu jego usługami Borussii Moenchengladbach czy PSV. Niestety kilka kolejnych spotkań swojej drużyny obejrzy z domu.

Dawid Kownacki kontuzjowany

W minionej kolejce 2. Bundesligi Fortuna Dusseldorf mierzyła się z Sandhausen. Dawid Kownacki, który w ostatnich tygodniach znajduje się w kapitalnej formie, musiał zejść z boiska już w 18. minucie spotkania z powodu kontuzji. Przeprowadzone badania wykazały, że napastnik reprezentacji Polski naderwał mięsień w udzie i będzie pauzował przez kilka następnych kolejek.

Klub z Dusseldorfu walczy o awans do niemieckiej ekstraklasy, a utrata Kownackiego to dla nich fatalna informacja. Dotychczas 25-latek zdobył osiem bramek w lidze, do których dorzucił siedem asyst. Z kolei w 2023 roku we wszystkich rozgrywkach trafiał do siatki trzykrotnie.

Najlepszy sezon Dawida Kownackiego w Niemczech

Kampania 2022/23 jest zdecydowanie najlepszą dla Dawida Kownackiego, odkąd występuje na niemieckich boiskach. W sezonie 2020/21 strzelił siedem goli w 2. Bundeslidze, jednak najlepszy wynik w swojej karierze osiągnął, grając jeszcze w Polsce.

W sezonie 2016/17, kiedy był piłkarzem Lecha Poznań, dziewięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Zaowocowało to późniejszym transferem do Serie A, a dokładnie Sampdorii Genua, gdzie do niedawna występował Bartosz Bereszyński.

