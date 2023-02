Były reprezentant Polski wraca do kraju. Zagra w I lidze

Choć większa uwaga przyświeca rozgrywkom PKO Ekstraklasy, to grę wznowiła także Fortuna 1 Liga. O awans walczą ŁKS Łódź, Ruch Chorzów czy rewelacja dotychczasowych rozgrywek, Puszcza Niepołomice. Rywalizacja toczy się także o zachowanie pierwszoligowego bytu. Jeden z zespołów dołu tabeli ma zakontraktować byłego reprezentanta Polski z bogatą międzynarodową przeszłością.

Były reprezentant Polski dołączy do Resovii Rzeszów

Według informacji serwisu meczyki.pl do Resovii Rzeszów, szesnastego zespołu Fortuna 1 Ligi ma dołączyć Ariel Borysiuk. Pochodzący z Białej Podlaskiej pomocnik ostatnio przywdziewał barwy albańskiego KF Laci, lecz od stycznia pozostawał bez klubu. Dla 12-krotnego reprezentanta Polski będzie to już czwarty powrót do Polski. Z klubem ze stolicy województwa podkarpackiego ma podpisać 2,5-letni kontrakt. Dla Resovii ma być to ważne wzmocnienie w kontekście walki o utrzymanie.

Borysiuk rozpoczynał seniorską karierę w Legii Warszawa. Z łatką wielkiego talentu zawędrował do Kaiserslautern. W Niemczech nie odniósł sukcesu i w 2014 roku wrócił do Polski – najpierw do Lechii Gdańsk, a później znów do Legii. W 2016 roku trafił do Queens Park Rangers, lecz wkrótce znów zawitał do Trójmiasta. Po wypożyczeniu do Wisły Płock cztery lata temu związał się z Sheriffem Tiraspol. W 2020 roku trafił do Jagiellonii Białystok, z której udał się do indyjskiego Chennaiyin FC.

Resovia Rzeszów walczy o I ligę

Resovia Rzeszów w 2020 roku po bratobójczym boju ze Stalą Rzeszów wywalczyła awans do I ligi. W sezonie 2020/2021 zajęła szesnaste miejsce, lecz reorganizacja Ekstraklasy zapewniła jej utrzymanie. Rok temu zespół z południowo-wschodniej części kraju skończył rozgrywki na jedenastej pozycji. W obecnej tabeli Fortuna 1 ligi plasują się jedynie przed Odrą Opole i Skrą Częstochowa. Rzeszowianie mają jednak tyle samo punktów co Sandecja Nowy Sącz, ostatni zespół na miejscu gwarantującym utrzymanie.

