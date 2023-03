Just Fontaine nie żyje. Legenda francuskiego futbolu miała 89 lat

To smutny dzień dla francuskiego futbolu. Serwis footmercato.net zacytował Jacques'a Vendroux'a, dziennikarza Europe 1, który poinformował o śmierci legendy Justa Fontaine'a. Były piłkarz zmarł w środę 1 marca w wieku 89 lat.

Nie żyje legenda francuskiego futbolu

W latach 50. Just Fontaine był świetnym środkowym napastnikiem, który zasłynął podczas Mistrzostw Świata 1958. Wówczas napastnik został królem strzelców, kiedy strzelił 13 bramek w sześciu spotkaniach. Urodzony w Maroku w 1933 roku piłkarz rozpoczynał karierę w marokańskim US Casablanca, skąd później trafił do Francji, do OGC Nice.

W latach 1956 – 1962 występował w drużynie Stade de Remis. W 131 spotkaniach zdobył aż 122 gole. W 1958 roku zajął trzecie miejsce w konkursie Złotej Piłki.

Kariera trenerska Justa Fontaine'a

W reprezentacji trójkolorowych rozegrał 21 spotkań i zdobył 30 bramek. W 450 oficjalnych meczach zdobył około 400 goli. Po karierze w 1967 roku bardzo szybko rozpoczął karierę trenerską. Najpierw Fontaine został selekcjonerem reprezentacji Francji, ale prowadził ją w dwóch meczach towarzyskich.

W 1973 roku objął PSG, gdzie pracował przez trzy lata i doprowadził ich do pierwszej ligi (Ligue 1 – red.). Był również trenerem Maroka w latach 1979-1981. W międzyczasie Just Fontaine prowadził drużyny Luchon (1968-1969) i Touluse FC (1978-1979).

W 2004 roku FIFA umieściła Justa Fontaine'a na liście 125 najlepszych piłkarzy, tzw. FIFA 100. Była to popularna nazwa listy najlepszych żyjących piłkarzy, przygotowanej na jubileusz stulecia Międzynarodowej Federacji Związków Piłkarskich.

