Angielski klub przestał płacić. Polak chce odejść

Gdy myślimy o futbolu w Anglii, przed oczami mamy największe firmy pokroju Manchesteru City, Liverpoolu, Arsenalu czy Chelsea. Nawet w niższych ligach często można liczyć na lepsze wynagrodzenie niż w PKO Ekstraklasie. Inaczej ma się sprawa, gdy spojrzymy poniżej Football League. Tam w teorii możemy liczyć na niemal profesjonalną organizację. W przypadku polskiego piłkarza, te słowa mogą nie mieć zastosowania.

Kacper Łopata wydał oświadczenie o odejściu z Southend United

Kacper Łopata od początku obecnego sezonu jest zawodnikiem Southend United. Trafił tam z Sheffield, które jeszcze w ubiegłym roku rywalizowało w Premier League. Polak był bliski debiutu w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale ostatecznie skończyło się tylko na występach w Pucharze Ligi Angielskiej. W Southend, na piątym szczeblu, miał dostać wiele szans do gry i do pokazania się lepszym klubom. Jak napisał Łopata w mediach społecznościowych, zespół naruszył warunki umowy.

„Nie jestem już piłkarzem Southend United. Z powodu poważnego naruszenia zasad kontraktu zdecydowałem, że najlepsze dla mnie i mojej rodziny będzie rozwiązanie kontraktu. Życzę piłkarzom i trenerom wszystkiego najlepszego. Kibicom dziękuję za wsparcie i liczę na zrozumienie tej trudnej sytuacji” – możemy przeczytać w mediach społecznościowych obrońcy.

Angielski klub nie płaci Polakowi

Od tygodni dużo mówi się w Anglii o problemach finansowych klubu. Jak podaje „Southend Echo” zespół spóźniał się z wypłatą o cztery tygodnie. Pomimo patowej sytuacji, pracodawca Łopaty utrzymuje, że Polak nadal jest ich piłkarzem. Na stronie internetowej klubu możemy przeczytać wypowiedź trenera Kevina Mahera, który powiedział, że chce skupić się tylko na zawodnikach, którzy chcą występować w koszulce Southend. Z kolei władze potwierdziły chęć odejścia młodzieżowego reprezentanta Polski, lecz nie ogłosiły rozstania.

„To prawda, że Kacper wyraził chęć odejścia z klubu i rozpoczął proces rozwiązywania kontraktu. Sprawa będzie teraz rozpatrywana przez kilka tygodni. Mamy teraz zagadkę: czy walczyć o pozostanie piłkarza, który nie chce z nami być, czy pozwolić mu odejść i później liczyć na rekompensatę za treningi od jego następnego klubu” – napisał klub w oficjalnym oświadczeniu.

Kariera Kacpra Łopaty

Łopata to młodzieżowy reprezentant Polski w kategoriach od U18 do U20. Niedawno trafił do reprezentacji U21, do której powołał go Maciej Stolarczyk. W obecnym sezonie w Southend United zaliczył 26 występów.

