Oto nowy format mistrzostw świata. FIFA oficjalnie potwierdziła zmiany

Historia piłkarskich mundiali jest wyjątkowo dynamiczna, dlatego nikt, kto interesuje się futbolem, nie powinien być zdziwiony kolejną zmianą, którą właśnie zatwierdziła FIFA. Światowa federacja przygotowała nowy format mistrzostw świata – będzie on obowiązywał już od najbliższego turnieju.

Fifa zatwierdziła nowy format piłkarskich mistrzostw świata od 2026 roku

Przypomnijmy, że odbędzie się on aż w trzech krajach równocześnie. Najbliższy mundial zorganizują bowiem państwa z Ameryki Południowej: Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk. W związku z tym, że do gry dostępne będzie wiele znakomitych aren, FIFA zdecydowała, że taką okazję koniecznie trzeba wykorzystać, dokonując zmian w dotychczasowym formacie rozgrywek. Dla niektórych to może być dobra wiadomość. Dla innych jedynie znak, iż najważniejszy piłkarski turniej kompletnie straci swoją elitarność.

Kolejny raz bowiem zwiększa się liczba zespołów, które będą mogły występować w mistrzostwach świata. Jeszcze w 1994 roku w mundialu grały zaledwie 24 reprezentacje. W Korei Japonii obejrzeliśmy w akcji 32 ekipy i tak było przez kolejne dwie dekady. Teraz jednak światowa federacja postanowiła iść o krok dalej. W USA, Kanadzie oraz Meksyku do boju ruszy aż 48 kadr narodowych. Podzielone zostaną na 12 grup czterozespołowych. Do dalszej fazy będzie można awansować nawet z 3. miejsca (8 z 12 drużyn w „małej tabeli”).

W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że FIFA, podejmując tę decyzję, kierowała się kilkoma kwestiami, między innymi sportową uczciwością, dobrem zawodników, koniecznością odbywania licznych podróży i oczywiście atrakcyjności komercyjnej. Podkreślono jednak, iż mundial w 2026 pozwoli poszczególnym drużynom więcej odpoczywać.

Czytaj też:

Euro 2024: Rywale Polaków odsłonili karty. Obrali zaskakującą taktykęCzytaj też:

Ważna zmiana w Lechii Gdańsk. Kibice go nienawidzą