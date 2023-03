Legendarny piłkarz chce zostać prezydentem. W planach walka z korupcją

Kariera piłkarska nie gra wiecznie. Zawodnicy zarabiają dużo, ale po skończeniu z grą często szukają innych sposób na życie. Popularna jest rola trenera czy dyrektora sportowego, lecz czasem można zauważyć też byłych atletów w polityce. W Gruzji funkcję wiceministra pełnił były piłkarz Milanu, Kachaber Kaladze. Zdobywca Złotej Piłki 1995, George Weah, to z kolei obecnie prezydent Liberii. Najwyższy urząd w państwie chce objąć także inna z legend piłki.

Kariera piłkarska Jose Luisa Chilaverta

Jose Luis Chilavert to jeden z bramkarzy, który na stałe zapisał się w historii piłki. To za sprawą smykałki do strzelania goli. Był jednym z pierwszych zawodników na tej pozycji, którzy lubili nie tylko strzec swojej bramki, ale i realnie zagrażać rywalowi po drugiej stronie boiska. Przez lata kariery wystąpił w 74 meczach kadry Paragwaju, zdobywając 8 bramek. Jeszcze więcej goli zdobywał grając dla argentyńskiego Velez Sarsfield.

Były bramkarz Realu Saragossa czy RC Strasburg został niedawno umieszczony w gronie dziesięciu najlepszych zawodników swojej pozycji w ostatnich 35 latach przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS). Ponadto Chilavert jeszcze w trakcie kariery był nagradzany wyróżnieniami dla najlepszego bramkarza roku FIFA, czy nominacjami do jedenastki roku.

Legendarny piłkarz chce zostać prezydentem Paragwaju

Chilavert od dawna uchodził za człowieka, który może spróbować sił w polityce. W 2020 roku ogłosił taki zamiar, a teraz oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą o fotel prezydenta Paragwaju. Jego głównym przesłaniem jest walka z korupcją, która jego zdaniem jest wszechobecna w ojczyźnie.

– Znam wszystkie problemy Paragwaju. Jestem patriotą i musimy pozbyć się skorumpowanego systemu – mówił przy okazji inauguracji kampanii wyborczej Chilavert. Były bramkarz reprezentuje Partię Młodych. Obiecuje, że po zwycięstwie odzyska pieniądze od nieuczciwych polityków i podniesie zamożność Paragwajczyków.

Wybory prezydenckie w Paragwaju

Póki co sondaże nie dają byłemu bramkarzowi wielkich szans na sukces. Przewiduje się, że Chilavert ma na dziś zaledwie 2 procent poparcia. Pierwszą turę wyborów prezydenckich zaplanowano na koniec kwietnia.

