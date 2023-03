Mesut Oezil podjął ostateczną decyzję. Wyjawił, dlaczego musiał to zrobić

Mesut Oezil bez wątpienia był jednym z najlepszych ofensywnych pomocników, którzy biegali po piłkarskich boiskach w XXI wieku. Kariera Niemca była wypełniona sukcesami, aczkolwiek nawet tak wielkie gwiazdy jak on nie mogą grać wiecznie. Sam zawodnik też to zrozumiał, więc 22 marca 2023 roku ogłosił zakończenie kariery.

Mesut Oezil wyjaśnił, dlaczego kończy karierę

Swoją decyzję przekazał za pomocą mediów społecznościowych. „Po długim zastanowieniu chciałbym ogłosić, że postanowiłem zakończyć karierę w trybie natychmiastowym” – czytamy na facebookowym profilu ofensywnego pomocnika

We wpisie Oezil wyjawił, dlaczego postanowił zawiesić buty na kołku. Stwierdził nawet, iż nie ma co czekać do końca sezonu 2022/23. „Miałem przyjemność grać profesjonalnie w piłkę przez 17 lat i czuję ogromną wdzięczność, że dostałem taką szansę. W ostatnich tygodniach i miesiącach prześladowały mnie jednak kontuzje, przez które stało się jasne, że nadszedł czas, aby zejść z futbolowej sceny” – napisał.

Kariera Mesuta Oezila była pełna sukcesów

„To była fantastyczna podróż wypełniona momentami i emocjami, których nigdy nie zapomnę. Chciałbym podziękować moim klubom – Schalke 04, Werderowi Bremie, Realowi Madryt, Arsenalowi, Fenerbahce, Basaksehirowi; wszystkim trenerom, którzy mnie wspierali; a także kolegom z drużyn, którzy stali się moimi przyjaciółmi” – dodał.

Największe sukcesy Oezil osiągał w Hiszpanii i Anglii. Z Los Blancos zdobył mistrzostwo Hiszpanii, a także krajowy puchar i Superpuchar. Z Kanonierami zaś trzy razy triumfował w FA Cup i dwa razy wywalczył Tarczę Wspólnoty. Ponadto w reprezentacji Niemiec wystąpił 92 razy i wygrał z nią mistrzostwo świata w 2014 roku. Teraz jednak pomocnik zamierza poświęcić więcej czasu swojej rodzinie. „Nie mogę się doczekać wszystkiego tego, co czeka mnie w przyszłości, razem z moją piękną żoną Amine i moimi dwiema córkami Edą i Elą” – napisał.

