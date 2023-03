Trener uderzył prezesa Motoru. Znamy wyrok PZPN

„Trener uderzył prezesa klubu” – nagłówki o podobnej treści obiegły media po meczu II ligi pomiędzy Motorem Lublin a GKS-em Jastrzębie. O konflikcie pomiędzy szkoleniowcem Goncalo Feio a włodarzem klubu z Lubelszczyzny, Pawłem Kowalem mówiło się od dawna.

Wyrok PZPN dla trenera Goncalo Feio

Sprawa z pozoru wydawała się klarowna. Feio miał uderzyć Tomczyka kuwetką na dokumenty, która rozcięła łuk brwiowy prezesa Motoru i zmusiła go do udania się na kilka dni do szpitala. Dodatkowo Portugalczyk miał ubliżać słownie rzeczniczce klubu, Paulinie Maciążek. Nieoczekiwanie, za szkoleniowcem murem stanął właściciel Motoru, Zbigniew Jakubas, który na konferencji prasowej bronił Portugalczyka, dodatkowo odsuwając od pracy poszkodowanych.

Sprawa nie została na tym zakończona. Do gry wkroczył rzecznik dyscypliny PZPN, który wszczął śledztwo w sprawie zdarzeń z Lublina. Po kilku tygodniach związkowa komisja wydała wyrok, na mocy którego „postanowiła:

– uznać odpowiedzialność dyscyplinarną trenera Goncalo Feio i ukarać szkoleniowca karą zasadniczą – dyskwalifikacji w wymiarze 1 roku, zawieszając jej wykonanie na okres 2 lat;

– wymierzyć Obwinionemu karę dodatkową – pieniężną w wysokości 30.000 zł;

– zobowiązać trenera Goncalo Feio do przeproszenia Pana Pawła Tomczyka oraz Pani Pauliny Maciążek na piśmie”.

Motor Lublin walczy o awans do I ligi

Goncalo Feio może czuć się w miarę zadowolony z wyroku, gdyż potencjalnie groziło mu wieloletnie wykluczenie z kursu UEFA Pro. Portugalczyk dysponuje obecnie licencją A, która umożliwia mu prowadzenie klubów maksymalnie do poziomu II ligi.

Motor Lublin obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli. Do lidera, KKS-u Kalisz, zawodnicy ze stolicy województwa lubelskiego tracą osiem punktów. W ostatnich dniach klub ogłosił nowego rzecznika. Paulinę Maciążek zastąpił Michał Pietrzak.

