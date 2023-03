Piłkarze wdali się w bójkę z policją. Czterech zostało aresztowanych

Reprezentacja Peru przebywa obecnie w Madrycie, gdzie odbywa się ich zgrupowanie. Niedawno rozegrali towarzyski mecz z kadrą Niemiec, który przegrali 0:2, a już wkrótce ich przeciwnikiem będzie rewelacja mundialu w Katarze, czyli Maroko. Wszystko wskazuje jednak na to, że przygotowania do następnego meczu znacznie się opóźnią, ponieważ doszło do bardzo nieprzyjemnego incydentu z ich udziałem. Wszystko zostało zrelacjonowane, nagrane, a następnie opublikowane w internecie.

Reprezentacja Peru wdała się w bójkę z policją

Według relacji hiszpańskich dziennikarzy piłkarze reprezentacji Peru wdali się w przepychanki ze służbami porządkowymi późnym wieczorem w poniedziałek 27 marca. Miało to miejsce w chwili, kiedy setki fanów chciało przywitać zawodników wracających z treningu. Pod hotelem, w którym nocowali zawodnicy, pojawiła się gigantyczna flaga Peru. – Chcieliśmy przywitać się z ludźmi, a policja zaczęła nas bić – powiedział w rozmowie z jedną z peruwiańskich telewizji bramkarz Pedro Gallese.

W mediach społecznościowych zostały udostępnione nagrania z tego zdarzenia. Widać na nich, jak peruwiański pomocnik Yoshimar Yotuna odpychany jest przez jednego z funkcjonariuszy. Nie został mu obojętny i odpowiedział w ten sam sposób. W tej chwili rozpoczęła się awantura i poważne zamieszki. Na szczęście media informują, że nikomu nie stało się nic, choć sprzeczka pomiędzy piłkarzami a policją trwała dobrych kilka minut.

Zarówno lokalna policja, jak i federacja peruwiańska nie skomentowały całego zajścia. Wiadomo jednak, że czterech zawodników zostało aresztowanych w celu złożenia zeznań na komisariacie policji.

