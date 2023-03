Słynny piłkarz chce wystąpić we „freak fightach”. „Wezmę to pod uwagę”

W ostatnich latach „freak fighty” z impetem wbiły się do popkultury. Mamy w Polsce wiele federacji, które wyprzedają największe hale w kraju na starcia znanych postaci. Nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Słychać głosy rozczarowania, które mówią, że walki szkodzą prawdziwemu sportu oraz propagują złe zachowania wśród młodzieży. Były reprezentant Polski przyznaje, że dopuszcza myśl walki w jednej z federacji „freakowych”.

Słynny piłkarz może zawalczyć we „freak fightach”

Sławomir Peszko od lat uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy. Pochodzący z Jedlicza skrzydłowy przez lata był etatowym reprezenatantem Polski. Wystąpił w 44 meczach kadry, będąc częścią zespołu podczas mistrzostw Europy 2016 i mistrzostw świata 2018. Choć nadal jest znaną postacią i czynnym piłkarzem, to dziś występuje na czwartym poziomie rozgrywkowym, walcząc wraz z Wieczystą Kraków o awans do II ligi. W rozmowie dla kanału „Po gwizdku” na YouTube, Peszko przyznał, że od dawna myśli o zawalczeniu na gali „freak fightowej”. Problem stanowią obecne zobowiązania zawodnika oraz fakt, że po skończeniu z grą chce poświęcić się pracy trenerskiej.

– Na początku napaliłem się. Pomyślałem, że to nie jest zły pomysł. Wziąłbym sobie sportowca, a nie influencera czy celebrytę i zmierzyłbym się z kimś związanym ze sportem. Póki co walczę jednak o powrót do zdrowia, wracam po kontuzji. Poza tym do końca sezonu wiąże mnie kontrakt z Wieczystą, a być może przedłużę go jeszcze o rok. Nie po to robiłem też licencję trenerską UEFA A, żeby iść w całkiem inny świat. Żebym zawalczył w klatce, musiałbym nie mieć zajęcia. Wtedy może wezmę to pod uwagę – stwierdził Peszko.

Kariera Sławomira Peszki

Sławomir Peszko może pochwalić się występami między innymi w Lechu Poznań, FC Koln, Wolverhampton, Lechii Gdańsk czy Wiśle Kraków. W Wieczystej ma styczność z innym byłym reprezentantem Polski, Radosławem Majewskim czy znanym z występów w Legii Thibaultem Moulinem.

