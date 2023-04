Czesław Michniewicz będzie pracował na Bliskim Wschodzie? Informacje podał były kadrowicz

Po tym, jak tuż przed świętami Bożego Narodzenia PZPN podziękował Czesławowi Michniewiczowi za współpracę, trener ten znalazł nowego pracodawcy. Z wielu względów wydaje się, że na razie nie skusi się on na żadną krajową propozycję, a też polskie kluby na razie nie wyrażają zainteresowania jego usługami. W mediach też jeśli już pojawiają się jakieś plotki, to dotyczą one głównie opcji zagranicznych. O jednej z nich publicznie poinformował właśnie Adrian Mierzejewski.

Czesław Michniewicz na celowniku klubu z Bliskiego Wschodu?

Trzeba jednak przyznać, że Michniewicz łączony jest z drużynami, które mocno zaskoczyłyby, gdyby rzeczywiście były zainteresowane jego usługami. W ciągu minionych tygodni w kontekście polskiego szkoleniowca mówiło się między innymi o takich ekipach jak Southampton FC (z Premier League) czy Aberdeen (ze szkockiej ekstraklasy). Ostatnie plotki dotyczyły zaś Dynama Kijów, a w międzyczasie pisano też o reprezentacji Chile. Za każdym razem jednak dziennikarze pochodzący z tamtych państw szybko dementowali zaskakujące doniesienia o byłym selekcjonerze reprezentacji Polski.

Czy tym razem będzie inaczej? Pewności mieć nie można, chociaż na pewno bliskowschodni kierunek jawi się jako bardziej prawdopodobny niż na przykład kluby z Wysp Brytyjskich. O co chodzi dokładnie? Tu wypada zacytować Adriana Mierzejewskiego. „Następne ploteczki. Klub z ZEA zainteresowany Czesławem Michniewiczem. Ostatnio sporo tych klubów.”.. – napisał piłkarz.

Sam szkoleniowiec na razie zupełnie unika mediów i nie chce wypowiadać się na żaden temat, ten dotyczący swojej przyszłości również. Można jednak uwierzyć, iż w informacjach Mierzejewskiego jest ziarenko prawdy. Swego czasu grał on w drużynie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Sharjah FC). Wcześniej z kolei reprezentował barwy saudyjskiego Al-Nassr.

