Saudyjczycy chcą deportacji Cristiano Ronaldo. Wielkie problemy gwiazdy

Przygoda Cristiano Ronaldo z Al-Nassr indywidualnie jest całkiem udana, jednak w ostatnim czasie arabska drużyna zmaga się z problemami. Ze stanowiska szkoleniowca zwolniony został Rudi Garcia, a sama ekipa straciła pozycję lidera ligi arabskiej na rzecz Al-Ittihad. Ponadto we wtorek 18 kwietnia odbyły się derby Riyadhu, z których zwycięsko wyszło Al-Hilal 2:0. Portugalczyk mierzy się w Arabii nie tylko z wielką presją, ale też coraz częściej prowokacjami, których ofiarą padł we wspomnianych derbach. Wykonał gest, który stał się obiektem rozważań.

Saudyjczycy domagają się deportacji Cristiano Ronaldo

Mnóstwo mieszkańców Arabii Saudyjskiej opowiedziało się w środę w mediach społecznościowych za deportacją Cristiano Ronaldo z kraju. To efekt tego, że tuż po zakończeniu meczu z Al-Hilal Portugalczyk złapał się za genitalia, kiedy kibice zaczęli skandować nazwisko Leo Messiego. Co więcej, prawniczka Nouf bin Ahmed zapowiedziała na Twitterze, że zaskarży Portugalczyka do prokuratury, gdyż jej zdaniem jest to „przestępstwo publicznej nieprzyzwoitości”.

„Jest to uważane za przestępstwo publicznej nieprzyzwoitości i jest jednym z przestępstw, które pociąga za sobą aresztowanie i deportację, jeśli jest popełnione przez obcokrajowca” – stwierdziła prawniczka, załączając wideo przedstawiające gest CR7.

Gest Cristiano Ronaldo wywołał debatę

To, co zrobił Portugalczyk stało się obiektem debaty. Wiele osób twierdzi, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki nie zrobił tego specjalnie, gdyż chwilę wcześniej podczas meczu został uderzony w genitalia. W najpopularniejszym saudyjskim programie sportowym „Action ya Dawri” poświęcono kilka godzin na analizę gestu Cristiano Ronaldo, a przedstawiciel Al-Nassr stanął w obronie gwiazdora.

Z kolei inni dziennikarze sportowi z Arabii Saudyjskiej sądzą, że był to „niemoralny i niegrzeczny gest wobec widzów”. Co więcej, niektórzy twierdzą, że piłkarz powinien zostać deportowany z kraju, a jego kontrakt rozwiązany.

