Polski piłkarz wykonał nazistowski gest? Teraz tłumaczy się i przeprasza

Polscy piłkarze z dobrym skutkiem radzą sobie w zagranicznych ligach. Najwięcej mówi się o graczach topowych lig – hiszpańskiej, angielskiej czy włoskiej. Dobrze wiedzie się także tym rywalizujących w krajach spoza top 5 rankingu UEFA. Jeden z byłych piłkarzy Ekstraklasy obecnie rywalizuje w Izraelu. Po zdobyciu bramki w meczu wykonał kontrowersyjną cieszynkę, przez którą musiał dobrze się wytłumaczyć.

Polski piłkarz przeprasza za kontrowersyjny gest

Patryk Klimala od kilku miesięcy jest piłkarzem Hapoelu Beer Szewa. Trafił tam po dwóch latach spędzonych w New York Red Bulls. W ostatniej kolejce zdobył bramkę dla klubu w starciu przeciwko Hapoelowi Jerozolima. Po niej podniósł rękę do góry i wykonał gest bliski hitlerowskiemu salutowi. Komentatorzy nie ukrywali zdziwienia, tym bardziej, że całe zdarzenie miało miejscu w Izrealu, kraju, które dobrze pamięta co działo się podczas II wojny światowej. Były piłkarz Jagielloni Białystok musiał szybko odnieść się do zdarzenia. Opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym kategorycznie zaprzeczył jakoby wykonał nazistowski gest. Stwierdził, że było to wyłącznie pozdrowienie do fanów zespołu.

„Mój gest podczas celebracji gola został przez część widzów zupełnie źle zrozumiany. Jako Polak, który szanuje historię obu krajów, nigdy bym nawet nie pomyślał o wykonaniu nazistowskiego pozdrowienia. Mieszkając w Polsce odwiedziłem obóz Auschwitz-Birkenau i w pełni zdaję sobie sprawę z wagi historii i żydowskiego dziedzictwa. Po moim golu chciałem tylko pozdrowić naszych fanów. Nie było w tym nic więcej. Przepraszam, jeśli ktoś źle to odebrał. Na koniec jest to świetna okazja, aby ponownie podziękować naszym wspaniałym fanom za wsparcie. Cieszę się, że odnieśliśmy kolejną ważną wygraną. Miłego tygodnia!” – napisał Klimala na Instagramie.

Kariera piłkarska Patryka Klimali

Klimala do tej pory wystąpił w dziesięciu meczach Hapoelu zdobywając 10 bramek. Oprócz gry w Beer Szewie i Nowym Jorku, były młodzieżowy reprezentant Polski może pochwalić się występami w Celticu, Jagiellonii Białystok czy Wigrach Suwałki.

