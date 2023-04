Poważne problemy Wisły Kraków. Klub wygłosił komunikat

Wisła Kraków jest na dobrej drodze do wywalczenia awansu do PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Radosława Sobolewskiego zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi z dorobkiem 48 punktów. Dokładnie tyle samo ma Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Na drugiej pozycji, gwarantującej bezpośredni awans na najwyższy szczebel rozgrywek krajowych zajmuje Ruch Chorzów, który wyprzedza wspomniane kluby o dwa oczka. W walce o prześcignięcie chorzowian Białą Gwiazdę napotkały problemy.

Problemy kadrowe Wisły Kraków

Drużyna z ul. Władysława Reymonta 20 w Krakowie nie będzie dobrze wspominać ostatniego meczu przeciwko Ruchowi Chorzów. W kiepskim stylu ulegli wiceliderowi Fortuna 1. Ligi 0:2, czym mocno utrudnili sobie drogę do bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Tym gorzej, że spotkania nie dokończyli dwaj hiszpańscy gwiazdorzy Wisły Kraków David Junca i Alex Mula. Obaj nabawili się urazów mięśniowych. Niestety nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie wrócili na boisko. Klub wydał komunikat o ich stanie zdrowotnym, który nie jest optymistyczny.

– Álex Mula doznał uszkodzenia mięśnia dwugłowego, z kolei David Juncà mięśni kulszowo-goleniowych. Obaj zawodnicy są aktualnie w trakcie zintensyfikowanej rehabilitacji, mającej przyspieszyć powrót do zdrowia. Proces jest monitorowany, o postępach w leczeniu będziemy informować – czytamy w oficjalnym zawiadomieniu Wisły Kraków.

Terminarz Wisły Kraków do końca sezonu

Najbliższe spotkanie Wisła Kraków rozegra przed własną publicznością z „czerwoną latarnią” Fortuna 1. Ligi Chojniczanką Chojnice. Zdecydowanie trudniejsze zadania czekają ją w następnych kolejkach. 5 maja pojadą do Łodzi, zagrać wyjazdowe spotkanie z liderującym ŁKS-em, a następnie stoczą pojedynek z bijącą się z nimi o bezpośredni awans Termalicą Bruk-Bet Niecieczą. Odbędzie się on 12 maja.

Ostatnie trzy mecze zagrają odpowiednio z: Podbeskidziem Bielsko-Biała (wyjazd, 20 maja), Zagłębiem Sosnowiec (dom, 27 maja) oraz Górnikiem Łęczną (wyjazd, 3 czerwca).

