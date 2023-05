Legia Warszawa – Raków Częstochowa w finale PP. Gdzie, kiedy oglądać? Transmisja TV, online

Na to spotkanie czekali od dawna nie tylko kibice dwóch zespołów. Puchar Polski to turniej, w którym nie brakuje niespodzianek. W półfinale zameldował się drugo- i pierwszoligowiec, co tylko dodało emocji sportowych. W finale zaskoczenia jednak nie ma. Zameldowała się Legia Warszawa i Raków Częstochowa, czyli ekipy, które okupują dwa pierwsze miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy.

Legia Warszawa powalczy z Rakowem Częstochowa o Puchar Polski

Obie ekipy podchodzą do finału po zwycięstwie w ostatniej ligowej kolejce. Legia pokonała u siebie Wisłę Płock 2:0, a Raków w Częstochowie rozgromił Lechię Gdańsk 4:0. W tabeli pewnie prowadzi zespół Marka Papszuna, który znajduje się na prostej drodze do zdobycia pierwszego w historii klubu mistrzostwa. Legia jednak nie odpuszcza. W ostatnim czasie tylko Warta Poznań sensacyjnie potrafiła wyszarpać od nich trzy punkty.

Zawodnicy Kosty Runjaicia byli górą w ostatnim bezpośrednim starciu z Rakowem. W rozgrywanym 1 kwietnia na Łazienkowskiej ligowym meczu, pewnie pokonała rywali 3:1. Jeszcze wcześniej to jednak Raków zwyciężył 4:0, a także jest aktualnym obrońcą trofeum, co sprawia, że przewidywanie zwycięzcy jawi się jako trudna sztuka.

Legia w drodze do finału musiała pokonać Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, Wisłę Płock, Lechię Gdańsk, Lechię Zielona Góra oraz KKS Kalisz. Raków z kolei miał na swojej drodze Zagłębie Sosnowiec, Pogoń Szczecin, Motor Lublin oraz ostatnio Górnik Łęczna.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, online

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Rakowem Częstochowa odbędzie się we wtorek, 2 maja, o godzinie 16:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Transmisję telewizyjną ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport. Ponadto istnieje możliwość obejrzenia meczu w Internecie poprzez platformę Polsat Box Go.

