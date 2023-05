120 minut to było za mało. Zwycięzcę Pucharu Polski wyłoniły rzuty karne

18:59 To już koniec emocji w tej edycji Pucharu Polski! Dziękujemy za śledzenie tej relacji na żywo!



Kacper Tobiasz show na PGE Narodowym. Męczący finał Fortuna Pucharu Polski 18:58 Legia Warszawa dokonała niemożliwego. Wojskowi od 7. minuty grali w osłabieniu. Marek Papszun nie pożegna się z klubem wywalczając dublet. Raków wciąż jest bliski zwycięstwa w Ekstraklasie. 6:5 Wdowiak pomylił się w kluczowym momencie. Kacper Tobiasz obronił rzut karny i zapewnił Legii Warszawa 20. w historii Puchar Polski! 6:5 Następny podszedł Maik Nawrocki, który uderzył pod poprzeczkę. Trelowski nie miał szans dosięgnąć do tej piłki. 5:5 Decydującego karnego dla Rakowa wykonał Jean Carlos. Gracz Medalików bardzo precyzyjnie umieścił piłkę w siatce 5:4 Paweł Wszołek postawił na siłę i to dało mu bramkę z tego rzutu karnego. 4:4 Bartosz Nowak w swój lewy róg i gol dla Rakowa 4:3 Sokołowski w środek bramki i gol. Póki co wszyscy byli bezbłędni 3:3 Fabian Piasecki podniósł piłkę i ze spokojem umieścił piłkę w siatce. 3:2 Augustyniak w prawy róg bramki i Legia znów na prowadzeniu. 2:2 Kacper Tobiasz wyczuł intencje Svarnasa, ale ten uderzył na tyle mocno i precyzyjnie, że bramkarz Legii nie dał rady obronić. 2:1 Maciej Rosołek w środek pola karnego i 2:1 dla Legii. 1:1 Tudor uderzył w lewy róg bramki i zmylił Kacpra Tobiasza. 1:1 1:0 Pierwszy do „jedenastki” podszedłBartosz Slisz. 1:0 dla Legii po pewnym uderzeniu w środek bramki. Rzuty karne będą wykonywane przy trybunie zajmowanej przez kibiców Rakowa Częstochowa. 18:44 Emocje sięgają napięcia. Za chwilę poznamy triumfatora Pucharu Polski. 122. min. Koniec! Rzuty karne zdecydują o triumfatorze Pucharu Polski 122. min. Tudor oddał strzał na bramkę Tobiasza. Bramkarz Legii Warszawa świetnie interweniował na Linii. 121. min. Faul sokołowskiego na Kocherginie. Ostatnia szansa dla Rakowa. 120. min Sędzia doliczył minutę. Chyba zaraz czekają nas rzuty karne. 119. min. Piasecki pozazdrościł próby strzału przewrotką Pekhartowi i sam spróbował szczęścia. Ta próba również zakończyła się fiaskiem. 118. min. Długosz padł w polu karnym. Gwizdek sędziego milczy! 117. min. Wdowiak wyszedł na wolne pole i próbował zagrać wsteczną piłkę do kolegi z zespołu. Jeden z Legionistów świetnie przeczytał grę i przejął to podanie. 116. min. Raków Częstochowa nie może znaleźć drogi do bramki Legii Warszawa. Przypomnijmy, Wojskowi od 7. minuty grają w osłabieniu. 114. min. Kacper Tobiasz obejrzał żółtą kartkę. Bramkarz Legii Warszawa próbował kraść czas. 113. min. Piękna interwencja Kacpra Tobiasza znów ratuje Legię Warszawa. Na strzał z dystansu pokusił się Kochergin. 111. min. Raków Częstochowa się rozkręcił. Podopieczni Marka Papszuna mieli świetną okazję do strzelenia bramki, lecz strzał Nowaka, po podaniu Wdowiaka został zablokowany przez Sokołowskiego. 110. min. Makana Baku przerwał kontratak Rakowa Częstochowa i wybił piłkę na aut. 109. min. Żółtą kartkę otrzymał Papanikolaou. 108. min. Faul na Sliszu. Przy pomocniku Legii Warszawa było aż trzech rywali. 107. min. Piłka szuka Piaseckiego w polu karnym. Jednak napastnik Rakowa Częstochowa znów uderzył niecelnie. 106. min. Kosta Runjaić zdecydował się ściągnąć Josue i Filipa Mladenovicia. W ich miejsce weszli Makana Baku i Patryk Sokołowski. 105. min. Przed nami ostatnie 15 min tej dogrywki. 18:23 Koniec pierwszej części dogrywki. Wciąż 0:0! Czy któraś z drużyn odmieni losy tego spotkania? 105. min. Piotr Lasyk doliczył minutę do pierwszej części dogrywki. 103. min. Arsenić sfaulował Rosołka. Legioniści domagają się żółtej kartki, lecz sędzia nie sięga do kieszeni. 102. min. Wdowiak dostał podanie w pole karne Legii Warszawa. Filip Mladenović skutecznie wbiegł przed rywala. W tej sytuacji piłkarze Medalików domagali się rzutu rożnego, ale Piotr Lasyk podjął inną decyzję. 101. min. Raków Częstochowa mozolnie buduje atak pozycyjny. 98. min. Ivi Lopez schodzi z boiska. Zastępuje go Mateusz Wdowiak. 97. min. Strzał Iviego Lopeza był bardzo niecelny. 96. min. Co za okazja dla Rakowa! Nowak otrzymał prostopadłą piłkę w pole karne Kacpra Tobiasza. Ofensywny gracz Medalików podciął piłkę nad bramkarzem i minimalnie chybił. 94. min. Długosz padł w polu karnym Legii Warszawa po kontakcie z Mladenoviciem. Gwizdek Piotra Lasyka milczy! 92. min. Raków Częstochowa cierpliwie buduje atak pozycyjny. 91. min, Rozpoczęli! 18:05 Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Może za chwilę poznamy odpowiedź. 93. min. Koniec meczu. Za chwilę czeka nas dogrywka. 91. min. Raków szukał swojej szansy z rzutu rożnego, jednak Nowak był na spalonym. 90. min. Piotr Lasyk doliczył trzy minuty do tej drugiej połowy. 89. min. 44701 kibiców ogląda finał Pucharu Polski.



twitter.com 88. min. Tudor ruszył z indywidualną akcją, ale zatrzymał go Mladenović, który później został sfaulowany. 86. min. Z boiska zszedł Bartosz Kapustka, a w jego miejsce wszedł Jurgen Celhaka. 85. min. Slisz ruszył lewym skrzydłem i próbował wywalczyć rzut rożny. Sędzia jednak był nieugięty. 84. min. Piłkarze Rakowa Częstochowa wyraźnie zdjęli nogę z gazu. Medaliki rozgrywają piłkę na 30-metrze bramki Tobiasza. 83. min. Ivi Lopez i Artur Jędrzejczyk wymieniają się nieuprzejmościami. Sędzia musiał przerwać grę i rozdzielić piłkarzy. 81. min. Tym razem żółtą kartkę zobaczył Bartosz Kapustka. Pomocnik Legii faulował Fabiana Piaseckiego. 80. min. Legia miała okazję na kontratak, ale Kapustka zwolnił akcję, co skończyło się stratą piłki. 79. min. Raków ruszył z kontratakiem, ale Rafał Augustyniak powalił na ziemię pędzącego Piaseckiego, co musiało zakończyć się żółtą kartką. 76. min. Rzut rożny dla Legii Warszawa. Kapustka szukał w polu karnym Rosołka, ale wyżej wyskoczył jeden z obrońców Rakowa. 75. min. Faul Piaseckiego na Kapustce. Josue domaga się żółtej kartki. 74. min. Ivi z rzutu rożnego, ale Legioniści wybili piłkę poza pole karne. Futbolówka trafiła do Kuna, który jeszcze raz poszukał dośrodkowania. Do strzału głową doszedł Piasecki, ale ta próba była bardzo niecelna. 72. min. Najgroźniejsza okazja Rakowa Częstochowa. Jean Carlos celnie dośrodkował na głowę Papanikolaou. Ten strzał jednak był niecelny. 71. min. Kontratak Medalików, ale Piasecki zbyt długo składał się do strzału, co ułatwiło interwencję Sliszowi. 69. min. Raków Częstochowa wyraźnie dominuje w tym meczu, ale póki co nic z tego nie wynika. 67. min. Podwójna zmiana w Rakowie Częstochowa. Z boiska schodzą Vladislavs Gutkovskis i Ben Lederman, a w ich miejsce Fabian Piasecki i Bartosz Nowak 64. min. Faul Kapustki na Ivim. 63. min. Z boiska zszedł Pekhart, a w jego miejsce pojawił się Maciej Rosołek. 61. min. Kochergin ruszył z kontratakiem i zagrał świetną piłkę do Iviego Lopeza. Hiszpan przedryblował jednego obrońcę, ale nawet nie oddał strzału na bramkę Tobiasza, bo skutecznie wbiegł przed niego Mladenović. 60. min. Ivi Lopez dostał kolejną piłkę w pole karne Kacpra Tobiasza. Jednak Hiszpan był na minimalnym spalonym. 58. min. Żółta kartka dla Pekharta za faul na Svarnasie. 56. min. Kolejne oprawy kibiców Rakowa i Legii:



twitter.com 55. min. Ivi Lopez postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Hiszpan ruszył z indywidualnym rajdem i mimo że poradził sobie z trzema rywalami, to z kolejnym już sobie nie dał rady. 54. min Pekhart próbował uderzyć piłkę przewrotką, ale tylko ją musnął. Futbolówka trafiła pod nogi wbiegającego Mladenovicia, ale ten oddał niecelny strzał. 52. min. Piłka spadła pod nogi Gutkovskisa, który oddał strzał na bramkę Tobiasza. Defensorzy Legii skutecznie interweniowali. 51. min. Kun chciał nabić Wszołka tuż przy linii końcowej, ale futbolówka niefortunnie odbiła się jeszcze od nogi piłkarza Rakowa Częstochowa i od bramki wznowił Tobiasz. 50. min. Festiwal niedokładnych zagrań po stronie Legii i Rakowa. Jednak to częstochowianie dłużej utrzymują się przy piłce. 48. min. Kun uderzył z powietrza, ale trafił w defensora Legii Warszawa. Odbitą piłkę złapał w ręce Kacper Tobiasz. 47. min. Raków Częstochowa przejął piłkę i konstruuje atak pozycyjny. 46. min. Piotr Lasyk rozpoczął drugą połowę. Legia Warszawa zaczęła od środka. 17:09 Piłkarze wracają na murawę. 17:05 Czy druga połowa będzie równie emocjonująca? Tego przekonamy się za parę minut.



twitter.com 16:59 Koniec pierwszej połowy. Mimo gry w przewadze jednego zawodnika, Raków Częstochowa nie potrafi znaleźć drogi do bramki Legii Warszawa. Duża w tym zasługa Kacpra Tobiasza. 50. min. Slisz mógł skarcić Raków Częstochowa. Jego strzał głową był jednak bardzo niecelny. 49. min. Wszołek upadł na murawę po starciu ze Svarnasem. Chyba potrzebna będzie pomoc medyczna 48. min. Kacper Tobiasz znów ratuje Legię Warszawa. Tym razem swoich sił próbował Gutkovskis. 47. min. Patryk Kun wchodzi za Tomasa Petraska.



twitter.com 45. min. Sędzia doliczył sześć minut do pierwszej połowy. 44. min. Emocji nie brakuje na ławkach trenerskich. Obaj trenerzy zostali ukarani żółtymi kartkami.



Sceny w finale Pucharu Polski. Papszuna oraz Runjaica ewidentnie poniosło 43. min Ernest Muci schodzi z boiska. Zastępuje go Maik Nawrocki. 42. min. Raków szuka swoich szans długimi zagraniami. Kacper Tobiasz jednak króluje na przedpolu. 41. min. Josue zagrał do Mladenovicia z rzutu rożnego. Lewy wahadłowy postanowił uderzyć na bramkę, ale ta próba była bardzo nieudana. 40. min. Josue dośrodkował piłkę z rzutu wolnego, ale nic z tego nie wyszło, bo interweniowali obrońcy Rakowa Częstochowa. 38. min. Do tej pory statystyki dotyczące strzałów prezentują się następująco:

Legia Warszawa: 0

Raków Częstochowa: 3 35. min. Legia Warszawa próbowała swojej szansy w szybkim kontrataku. Josue zagrał prostopadle do Wszołka, ale Terlikowski znów interweniował na aut. 34. min. Teraz Legia Warszawa szanuje piłkę i rozgrywa ją ze swoim bramkarzem. 33. min. W końcu Tudor zdecydował się na dośrodkowanie, ale Augustyniak przeciął to podanie. 32. min. Raków Częstochowa w ataku pozycyjnym. Piłka przechodzi od lewego do prawego skrzydła. 29. min. Oprawy kibiców Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa.



twitter.com 28. min. Zaogniła się sytuacja na boisku. Wiele brzydkich zagrań ze strony jednych i drugich. 26. min. Kolejna żółta kartka w tym meczu. Tym razem ukarany Gutkovskis. 24. min. Kacper Tobiasz kolejny raz ratuje Legię Warszawa. Kochergin miał świetną okazję do strzelenia bramki. 22. min. Legia odzyskała piłkę na swojej połowie. Josue zagrał do Muciego na wolne pole. Pierwszy do piłki dobiegł bramkarz Rakowa, który wybił piłkę na aut. 21. min. Za to Runjaić i Papszun otrzymali żółte kartki:



twitter.com 20. min. Na murawę wbiegli medycy. Pekhart starł się z Petraskiem. 19. min. Tudor wbiegł w pole karne i zagrał na nogę Gutkovskisa. Interweniował Augustyniak. 18. min. Teraz piłkarze Rakowa Częstochowa szanują piłkę i chcą rozklepać Legię. 17. min. Mladenović dośrodkował w pole karne Rakowa. Svarnas wybił piłkę szczupakiem na rzut rożny. 16. min. Osłabiona Legia dłużej utrzymuje się przy piłce i szuka swojej szansy w ataku pozycyjnym. 15. min. Żółte kartki otrzymali także trenerzy Marek Papszun i Kosta Runjaić. 14.min. Tym razem żółty kartonik obejrzał Jean Carlos z Rakowa Częstochowa. 11.min. Gutkovskis wyszedł sam na sam z Kacprem Tobiaszem. Bramkarz Legii Warszawa prawą ręką uratował Legię przed stratą bramki. 9. min. Paweł Wszołek obejrzał żółtą kartkę za faul na Jeanie Carlosie na skraju pola karnego Legii Warszawa. 8. min. Piękne uderzenie Iviego z rzutu wolnego i jeszcze piękniejsza parada Kacpra Tobiasza. 7. min. Przy okazji żółtą kartkę obejrzał Josue. 6. min. Czerwona kartka dla Ribeiro za faul na Tudorze. 5. min. Piotr Lasyk podbiegł do monitora, by sprawdzić tę sytuację. 4. min. Tudor padł tuż przed polem karnym Legii Warszawa, ale gwizdek sędziego milczy. 3. min. Raków ruszył z kontratakiem. Ivi prostopadle do Gutkovskisa, ale defensorzy Legii Warszawa przecięli to podanie. 2. min. Ben Lederman dośrodkował wprost w ręce Kacpra Tobiasza. 1. min. Piotr Lasyk zagwizdał po raz pierwszy w tym spotkaniu. Czas rozpocząć bój o Puchar Polski 2023! 15:58 Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego następuje przywitanie obu zespołów. 15:56 Piłkarze obu drużyn już na murawie. 15:50 Arbitrem tego spotkania jest Piotr Lasyk. 15:33 Triumf w tegorocznym finale Pucharu Polski byłby dla Legii 20 w historii. W przypadku Rakowa mowa o dwóch sukcesach, ale miało one miejsce w… poprzednich dwóch edycjach.



Kibice Legii przejęli ulice Warszawy. Wszystko przed finałem na PGE Narodowym 15:22 Kontrowersje przed finałem Pucharu Polski.



Jak podaje portal meczyki.pl, Polski Związek Piłki Nożnej wyznaczył dla kibiców „Wojskowych” konkretną bramę, przez którą sympatycy powinni wnieść sektorówkę. W odpowiedzi słyszymy, że albo oprawa zostanie wniesiona wejściem dla wszystkich kibiców zespołu z Warszawy, albo w ogóle zabraknie kibiców Legii na trybunach Stadionu Narodowego.



Wielka afera przed finałem Pucharu Polski. Kibice Legii grożą bojkotem 15:18 Skład Rakowa na mecz z Legią:



twitter.com 15:15 Skład Legii Warszawa:



twitter.com 15:09 Łukasz Surma przyznaje, że zespół zarządzany przez Kostę Runjaicia ma duży potencjał. Nie będzie mistrzostwa, ale zdobycie pucharu krajowego to teraz cel numer jeden. W przypadku, gdyby to jednak Raków obronił trofeum, w Warszawie będzie wielki niedosyt.



Były kapitan Legii Warszawa liczy na sukces. „Zdobycie pucharu to cel numer jeden” 15:06 Dzisiejszy finał będzie trzecim z rzędu dla Rakowa Częstochowa. Dwie poprzednie edycje podopieczni Marka Papszuna wygrali, czy Legia Warszawa przerwie tę serię Medalików? 15:04 Już we wtorek 2 maja 2023 roku po godz. 16:00 rozpocznie się finał Fortuna Pucharu Polski. Zapraszamy na relację na żywo.

Sezon 2022/23 w polskiej piłce nożnej powoli dobiega końca. Jego pierwszym niezwykle ważnym zwieńczeniem będzie finał krajowego pucharu, do którego dotarły Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Napisanie, że 2 maja na Stadionie Narodowym obejrzymy spotkanie dwóch obecnie najmocniejszych ekip z Polski, na pewno nie jest przesadą.

Na żywo: Legia – Raków w finale Pucharu Polski

Wydaje się, że zarówno Marek Papszun jak i Kosta Runjaic będą dysponowali najmocniejszymi składami, choć jeszcze niedawno wcale nie było to takie oczywiste. Problemy zdrowotne miała na przykład największa gwiazda zespołu Medalików, to znaczy Ivi Lopez. W ostatnich spotkaniach ligowych nie wystąpił i trwał wyścig z czasem, aby zdążył wrócić do pełni sił na finał. Zielone światło na grę już dostał, lecz szkoleniowiec częstochowian nie chciał zdradzić, że wystawi go od pierwszej minuty. Podobnie rzecz miała się z Bartoszem Nowakiem.

Analogicznie po drugiej stronie najwięcej powinno zależeć od Josue. Portugalczyk jest bezsprzecznie najlepszym piłkarzem Wojskowym, co udowodnił zarówno w poprzednim, jak i obecnym sezonie. Trudno wyobrazić sobie Legię bez Portugalczyka, aczkolwiek scenariusz ten wkrótce może się urzeczywistnić. Kwestia przedłużenia przez niego umowy rozstrzygnie się już niebawem. Niewykluczone, że finał Pucharu Polski to będzie jego „last dance” w barwach warszawian.

O wskazanie faworyta w meczu Rakowa z Legią bardzo trudno. Teoretycznie przewagę powinni mieć podopieczni Marka Papszuna. Głównym argumentem jest tu tabela Ekstraklasy. Częstochowianom wystarczy zdobycie tylko jednego punktu w najbliższych kilku spotkaniach, aby zdobyć mistrzowski tytuł. Ekipa Runjaica z kolei najprawdopodobniej zakończy rywalizację na drugiej lokacie.

