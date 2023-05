NA ŻYWO: Legia Warszawa – Raków Częstochowa. Zacięta walka o Puchar Polski

Sezon 2022/23 w polskiej piłce nożnej powoli dobiega końca. Jego pierwszym niezwykle ważnym zwieńczeniem będzie finał krajowego pucharu, do którego dotarły Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Napisanie, że 2 maja na Stadionie Narodowym obejrzymy spotkanie dwóch obecnie najmocniejszych ekip z Polski, na pewno nie jest przesadą.

Na żywo: Legia – Raków w finale Pucharu Polski

Wydaje się, że zarówno Marek Papszun jak i Kosta Runjaic będą dysponowali najmocniejszymi składami, choć jeszcze niedawno wcale nie było to takie oczywiste. Problemy zdrowotne miała na przykład największa gwiazda zespołu Medalików, to znaczy Ivi Lopez. W ostatnich spotkaniach ligowych nie wystąpił i trwał wyścig z czasem, aby zdążył wrócić do pełni sił na finał. Zielone światło na grę już dostał, lecz szkoleniowiec częstochowian nie chciał zdradzić, że wystawi go od pierwszej minuty. Podobnie rzecz miała się z Bartoszem Nowakiem.

Analogicznie po drugiej stronie najwięcej powinno zależeć od Josue. Portugalczyk jest bezsprzecznie najlepszym piłkarzem Wojskowym, co udowodnił zarówno w poprzednim, jak i obecnym sezonie. Trudno wyobrazić sobie Legię bez Portugalczyka, aczkolwiek scenariusz ten wkrótce może się urzeczywistnić. Kwestia przedłużenia przez niego umowy rozstrzygnie się już niebawem. Niewykluczone, że finał Pucharu Polski to będzie jego „last dance” w barwach warszawian.

O wskazanie faworyta w meczu Rakowa z Legią bardzo trudno. Teoretycznie przewagę powinni mieć podopieczni Marka Papszuna. Głównym argumentem jest tu tabela Ekstraklasy. Częstochowianom wystarczy zdobycie tylko jednego punktu w najbliższych kliku spotkaniach, aby zdobyć mistrzowski tytuł. Ekipa Runjaica z kolei najprawdopodobniej zakończy rywalizację na drugiej lokacie.

Czytaj też:

Były kapitan Legii Warszawa liczy na sukces. „Zdobycie pucharu to cel numer jeden”Czytaj też:

Marek Papszun podgrzał atmosferę przed meczem Raków – Legia. Takich słów się nie spodziewano