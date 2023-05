Wyjątkowy dzień u Lewandowskich. „Nie możemy uwierzyć”

Robert Lewandowski jest jednym z najlepszym z polskich piłkarzy w historii. Ponadto na pewno jest najpopularniejszym, bo dzięki ruchom marketingowym i transferowym, np. przejściu do FC Barcelony kapitan reprezentacji Polski zapewnił sobie globalną rozpoznawalność.

Robert Lewandowski jest śledzony przez miliony kibiców

W związku z tym media uważnie śledzą jego każde poczynania, czy to na boisku, czy poza nim. Świadczyć o tym mogą również liczby na Instagramie, bo Robert Lewandowski ma prawie 35 mln obserwujących. Kibiców interesuje m.in. życie prywatne 34-latka, które raz na jakiś czas pokazuje na swoich social mediach.

Polskie i zagraniczne dzienniki śledziły informacje na temat ciąży Anny Lewandowskiej, która najpierw urodziła Klarę, a następnie – trzy lata później Laurę. O tym, że starsza dziewczynka doczeka się rodzeństwa Robert Lewandowski poinformował najpierw na boisku, kiedy po strzeleniu bramki w meczu z Olympiakosem Pireus schował piłkę pod koszulkę oraz wykonał charakterystyczny gest „ssania kciuka”, a następnie potwierdził tę informację w swoich social mediach.

Robert i Anna Lewandowscy świętują

Od tych wydarzeń minęło już kilka lat, a mimo to ludzi wciąż interesuje jak rozwijają się dzieci Anny i Roberta Lewandowskich. Po przeprowadzce z Monachium do Barcelony sportowcy dzielili się informacjami na ten temat, czy to w wywiadach, czy wrzucając zdjęcia na Instagram.

Dziś, tj. 4 kwietnia 2023 roku Robert i Anna Lewandowscy świętują ze swoją starszą córką.

„Wszystkiego najlepszego dla najwspanialszej sześciolatki! Klara, zawsze pamiętaj, że jesteśmy tu tylko po to, aby się Tobą opiekować, jesteśmy Twoimi największymi fanami! Życzymy Ci najwspanialszych urodzin! Naprawdę nie możemy uwierzyć, że masz już 6 lat” – napisał Robert Lewandowski na Instagramie, oznaczając przy tym swoją żonę Annę.

Młodsza siostra Klary – Laura przyszła na świat 6 maja 2020 roku w Niemczech, więc Lewandowskich czeka kolejny ważny dzień.

