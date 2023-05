Fatalna kontuzja polskiego piłkarza. Boli od samego patrzenia

Po transferze do Istanbulu Basaksehir sporo czasu zajęło Patrykowi Szyszowi wskoczenie na wyższy poziom sportowy i wywalczenie sobie miejsca w pierwszym składzie. Upłynęło kilka miesięcy, zanim młodzieżowy reprezentant Polski przekonał do siebie Emre Belozoglu, prowadzącego ten zespół od 2021 roku. Turecki szkoleniowiec w końcu zaczął się przekonywać do naszego rodaka ostatnimi czasy, ale wtedy doznał on poważnej kontuzji.

Patryk Szysz coraz lepiej radził sobie w Istanbule Basaksehir

Wielka szkoda, ponieważ w minionych tygodniach skrzydłowy zaczął prezentować się naprawdę obiecująco. Na początku kwietnia strzelił gola Sivassporowi, dał asystę z Giresunsporem, a także dwukrotnie pokonał bramkarza w starciu z Galatasaray w krajowym pucharze. Zaczął też pełnić coraz ważniejszą rolę w drużynie, kilka ostatnich starć rozpoczął w wyjściowej jedenastce.

Niestety na kolejny występ Polaka w SuperLig będziemy musieli poczekać i to sporo. Były gracz Zagłębia Lubin i Górnka Łęczna wziął bowiem udział w pechowym dla niego starciu z MKE Ankaragucu, ale na boisku spędził ledwie kwadrans. Wszedł na murawę w drugiej połowie, a niedługo potem medycy znosili go na noszach, ponieważ nie był w stanie samodzielnie opuścić murawy.

Fatalna kontuzja Patryka Szysza

Już samo to sugerowało, że ze zdrowiem Szysza stało się coś wyjątkowo niedobrego. Początkowo podejrzewano uraz stawu skokowego, przez który zawodnik Basaksehiru mógłby pauzować długie tygodnie. Niestety po dokładniejszych badaniach diagnoza jest jeszcze gorsza.

Klub ze Stambułu poinformował już o urazie skrzydłowego w oficjalnym komunikacie. „Patryk Szysz doznał kontuzji w półfinałowym meczu Pucharu Turcji i nie dokończył spotkania. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono u niego uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego i łąkotki, a do tego naciągnięcie więzadła rzepki. Leczenie i rehabilitacje zostały już zaplanowane. Naszemu zawodnikowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia” – napisano w oświadczeniu.

