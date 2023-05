Sebastian Szymański zdecydował, gdzie chce grać. Są trzy scenariusze

Długo dyskutowano co z przyszłością Sebastiana Szymańskiego, który wciąż jest zawodnikiem Dynama Moskwa. W przestrzeni medialnej mówiło się o dużym klubie m.in. z Hiszpanii, ale ostatecznie były piłkarz Legii Warszawa trafił do Feyenoordu Rotterdam. Na 31 możliwych spotkań Sebastian Szymański w Eredivisie rozegrał ich 26 i strzelił dziewięć bramek i zanotował cztery asysty. Sezon powoli dobiega końca i pojawiają się pytania, co z przyszłością reprezentanta Polski.

Sebastian Szymański miał porozumieć się z nowym klubem

Według informacji serwisu 1908.nl pretendent do zdobycia mistrzostwa Eredivisie doszedł już do osobistego porozumienia z Sebastianem Szymańskim w sprawie gry w klubie jeszcze przez co najmniej rok.

Jednak ostateczne pozyskanie Szymańskiego nie będzie łatwe, bo FIFA wciąż nie wyjaśniła jeszcze sytuacji kontraktowej zagranicznych piłkarzy grających w rosyjskiej lidze. Przypomnijmy, od momentu wybuchu wojny w Ukrainie wprowadzono specjalne przepisy, na mocy których obcokrajowcy mogą zamrozić swoje kontrakty z rosyjskimi zespołami.

Trzy scenariusze, by doszło do transferu Sebastiana Szymańskiego

Według niderlandzkich dziennikarzy mimo tej trudnej sytuacji klub i zawodnik widzą szanse na powodzenie. W przypadku chęci wykupienia Szymańskiego Holendrzy musieliby zapłacić 10 milionów euro, ale ze względu na embargo handlowe nie można robić interesów z Rosą.

Serwis twierdzi, iż innym scenariuszem może być zerwanie obecnego kontraktu Szymańskiego, ale pojawia się zagrożenie, że do gry włączą się inne zainteresowane kluby. Najbardziej interesującą i oczywistą opcją dla piłkarza i klubu jest pozostanie zawodnika na mocy przedłużenia przepisów przez FIFĘ.

W całym sezonie Sebastian Szymański rozegrał trzydzieści siedem oficjalnych meczów w barwach Feyenoordu i strzelił 10 goli oraz zanotował siedem asyst. Polak utknął w Rosji do połowy 2026 roku.

