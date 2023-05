Robert Lewandowski spotkał się z Lionelem Messim. Wszystko uchwyciły kamery

Laureus World Sports Award są przyznawane co roku, poczynając od edycji 2000. Są to nagrody wręczane za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Pierwszą laureatką była Marion Jones, lekkoatletka, natomiast wśród panów wygrał legendarny golfista Tiger Woods. Swoją statuetkę w kategorii „Wyjątkowe osiągnięcie” zgarnął również w 2022 roku Robert Lewandowski. Polak pobił wówczas rekord 41 goli w sezonie Bundesligi Gerda Müllera.

Robert Lewandowski wręczał szczególną nagrodę

Podczas wyróżnień za rok 2022 „Lewy” miał okazję wręczać jedną z nagród. Kapitan reprezentacji Polski wyróżnił najlepszego w kategorii „Sport for Good”. Nagrodę odebrała holenderska inicjatywa TeamUp, czyli połączone siły War Child Holland, UNICEF oraz Save the Children.

„Tego wieczoru miałem ogromny zaszczyt wręczyć Laureus World Sports Award w kategorii Sport for Good. Pamiętajmy o słowach Nelsona Mandeli: Sport może tworzyć nadzieję. Gratulacje TEAM UP! Robicie niesamowitą robotę!” – napisał na Instagramie Lewandowski, wyróżniony możliwością wręczenia nagród przez kapitułę.

Co ciekawe, w kategorii dla „Sportsmenki roku” nominowana była Iga Świątek. Ostatecznie Polka musiała uznać jednak wyższość lekkoatletki z Jamajki, Shelly-Ann Fraser-Pryce. Wśród panów triumfował za to mistrz świata i MVP mundialu w Katarze Lionel Messi. Na co dzień piłkarz Paris Saint-Germain.

Wymiana zdań „Lewego” z Lionelem Messim

Podczas gali w Paryżu Lewandowski miał okazję spotkać się ze swoim grupowym rywalem z MŚ 2022. Argentyna pokonała bez najmniejszego problemu Polskę (2:0), a obie reprezentacje awansowały do fazy pucharowej ubiegłorocznego mundialu.

Kamery uchwyciły moment wymiany uprzejmości na linii Lewandowski-Messi. Hiszpańskie media już teraz zastanawiają się, czy panowie nie rozmawiali o wspólnej przyszłości w barwach FC Barcelony. Messi jest bowiem od dłuższego czasu łączony z powrotem do stolicy Katalonii, a Lewandowski to obecnie najlepszy strzelec zarówno klubu, jak i całych rozgrywek LaLiga.

