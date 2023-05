Wyjaśniła się przyszłość Krystiana Bielika. To już jest pewne

Przed sezonem Krystian Bielik trafił na wypożyczenie do Birmingham z Derby County. Po tym jak macierzysty klub reprezentanta Polski spadł na trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii, pomocnik musiał znaleźć sobie nowy klub, by móc marzyć o wyjeździe na mundial. – Rozmawiałem z Krystianem po tym, jak selekcjoner reprezentacji Polski wspomniał o konieczności zmiany klubu. Nie sądzę, aby takie postawienie sprawy było fair. To, co mogę powiedzieć o Krystianie i jego charakterze, to fakt, iż jest profesjonalistą w każdym calu – mówił przed mundialem Czesław Michniewicz. W związku z tym sezon 2022/23 były piłkarz Arsenalu spędził na zapleczu Premier League.

Krystian Bielik wypowiedział się na temat swojej przyszłości

Już wiadomo, że Derby na pewno nie awansuje do Championship i dalej będzie rywalizować w Ligue One, więc zaczęto debatować o przyszłości polskiego piłkarza. Krystian Bielik zdecydował się osobiście uciąć spekulacje i w swoim wpisie na Instagramie zdradził, jakie ma plany na przyszłość.

„Do wszystkich fanów Birmingham City, pracowników i każdego, kto jest w jakiś sposób związany z tym wyjątkowym klubem! Dziękuję za pełne wsparcie od pierwszego do ostatniego meczu! To była przyjemność i przywilej reprezentować wasze barwy. To był dobry sezon i z pewnością, przy odrobinie szczęścia, mógł być znacznie lepszy” – napisał Bielik.

„Cieszyłem się każdym meczem oprócz spotkania z Rotherham” – dodał środkowy pomocnik, który w tamtym meczu stracił kilka zębów po uderzeniu w twarz przez rywala.

W tym sezonie Krystian Bielik rozegrał w barwach Birmingham 37 spotkań i strzelił w nich jednego gola i zanotował jedną asystę. Kontrakt Polaka z Derby County obowiązuje jeszcze przez rok. Na razie nie ma informacji o ewentualnych zainteresowanych pozyskaniem 25-latka.

