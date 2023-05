Pobicie kibiców w pociągu PKP. „Nigdy tak się nie bałam”

W polskiej piłce nie brakuje aktywnych kibiców, którzy przemierzają cały kraj, aby wspierać ulubiony zespół. Często widzimy piękne oprawy, przyśpiewki czy race, które z założenia nie są dozwolone, lecz zdaniem wielu osób dodają kolorytu. Wśród kibiców nie brakuje jednak wrogości, która objawia się agresją. W weekend doszło do niej w pociągu kursującym z Krakowa do Warszawy.

Atak kibiców w pociągu relacji Kraków – Warszawa

W sobotę w ramach rozgrywek eWinner II Ligi doszło do meczu pomiędzy Garbarnią Kraków a Polonią Warszawa. Dzięki wygranej „Czarne Koszule” są coraz bliżej zapewnienia sobie awansu na zaplecze Ekstraklasy. Podczas meczu rozgrywanego na Rydlówce nie zabrakło kibiców gości. Część z nich wracała do stolicy pociągiem PKP Intercity „Łokietek”. Prawdopodobnie kibice Legii Warszawa dostali wcześniej informację, w związku z czym na stacji Grodzisk Mazowiecki weszli do pociągu i zaatakowali kibica Polonii. O tym, że doszło do zdarzenia, możemy dowiedzieć się z filmu umieszczonego przez internautkę na Facebooku.

„Grodzisk Mazowiecki. Chwilowo złapałam zasięg. Wpadli wraz z sekundą podjechania pociągu i pobili faceta o kulach, drugiego faceta w przedziale okradli. Teraz się dowiaduje, że jadę z ludźmi z meczu Polonii. Wpadli z Legii(?). Ponoć ich coraz więcej na każdym dworcu. Krew. Nigdy się tak nie bałam” – możemy przeczytać w poście.

PKP Intercity tłumaczy pobicie w Grodzisku Mazowieckim

Sytuację potwierdził również oficjalny profil PKP Intercity na Twitterze. W krótkim tweecie możemy przeczytać o starciu kibiców dwóch klubów piłkarskich, przez których pociąg „Łokietek” zanotował 45 minut opóźnienia.

„W nocy w pociągu Łokietek Krk-Waw na stacji Grodzisk Mazowiecki prawdopodobnie doszło do starcia kibiców dwóch klubów piłkarskich. Kierownik pociągu wezwał policję i pogotowie. Sprawę wyjaśnia policja. W wyniku zdarzenia wystąpiło 45-minutowe opóźnienie. Przepraszamy za utrudnienia” – możemy przeczytać.

Polonia Warszawa prowadzi w tabeli 2. Ligi z przewagą czterech punktów nad drugą Kotwicą Kołobrzeg i 7 nad trzecim Stomilem Olsztyn.

