Poruszający wpis Roberta Lewandowskiego. Szczególna dedykacją kapitana kadry

Robert Lewandowski latem 2022 roku po ośmiu latach (2014-22) odszedł z Bayernu Monachium. Polak za ok. 50 mln euro przeniósł się do FC Barcelony. Przenosiny RL9 do stolicy Katalonii mocno przyczyniły się do odzyskania tytułu mistrza Hiszpanii przez Barcę. Lewandowski jest też liderem klasyfikacji strzelców w LaLiga.

Robert Lewandowski ze szczególnymi życzeniami na Dzień Matki

Widać, że polski napastnik dobrze odnalazł się w hiszpańskich realiach. Po latach spędzonych w Monachium Lewandowski potrafił stać się ważną postacią nie tylko dla samej Barcelony, ale ogólnie, w rozgrywkach LaLiga.

W bezpośredniej rywalizacji o tytuł Barca wyprzedziła Real Madryt, a polski napastnik ma bezpieczną przewagę nad najlepszym snajperem Królewskich Karimem Benzemą. Francuz ma 17 goli i trzy asysty. Lewandowski może się pochwalić za to dorobkiem na poziomie 23 trafień i sześciu kluczowych podań do kolegów.

Równie dobrze jak na boisku RL9 czuje się w mediach społecznościowych. Na kontach „Lewego” pojawiają się urywki z życia prywatnego. Z okazji Dnia Matki RL9 dodał zdjęcie ze swoją mamą Iwoną Lewandowską. Dosłownie „dziękując za wszystko”.

Czerwcowe zgrupowanie i pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego

Już za kilkanaście dni ponownie rozpocznie się część gier w barwach reprezentacji Polski. Po mistrzostwie dla Barcelony Lewandowski będzie chciał zapewne przełamać się w teamie Biało-Czerwonych. Będą ku temu dwie okazje, towarzyska z Niemcami na PGE Narodowym oraz wyjazdowa z Mołdawią, w ramach eliminacji do ME 2024.

Co ciekawe, w tym pierwszym przypadku będzie to też pożegnalne spotkanie dla Jakuba Błaszczykowskiego. „Kuba” przekazał opaskę kapitańską reprezentacji kilka lat temu właśnie Lewandowskiemu. RL9 zapewne wystąpi w meczu z Niemcami, symbolicznie żegnając swojego poprzednika i byłego kolegę klubowego z Dortmundu.

