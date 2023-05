Dlaczego Fernando Santos pominął Matty’ego Casha? Konkretna odpowiedź selekcjonera

30 maja poznaliśmy nazwiska wszystkich tych piłkarzy, którzy pojawią się na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski i zagrają najpierw z Niemcami, a potem z Mołdawią. Choć Fernando Santos miał wiele możliwości na poszczególnych pozycjach, ostatecznie pominął kilku doświadczonych piłkarzy. Na przykład Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka czy Matty’ego Casha.

Dlaczego Fernando Santos nie powołał do kadry Matty’ego Casha

O ile w przypadku stopera i defensywnego pomocnika nie jest to decyzja szokująca, o tyle brak nazwiska gracza Aston Villi na liście powołanych wywołał spore poruszenie wśród zebranych na sali dziennikarzy. Dlaczego na liście zabrakło prawego obrońcy? Sytuacja jest prostsza, niż się wydaje i nie ma w niej żadnego drugiego dna.

– Według moich informacji Matty Cash nie jest w stu procentach gotowy do gry. Nie mogę na niego czekać aż do 12 czerwca na zawodnika, który nie jest w pełni przygotowany. Gdybyśmy byli w trakcie sezonu i przyjechałby na zgrupowanie z kontuzję, wtedy moglibyśmy wymienić go na innego piłkarza. Obecnie nie mamy takiej możliwości. Gdyby znalazł się na liście, a potem okazałoby się, iż nie może grać, mielibyśmy problem ze znalezieniem zastępstwa dla niego – opowiedział Santos.

Matty Cash grał ostatnio w Premier League

Wydaje się, że może być to pokłosie urazu, który wykluczył Casha z gry na ponad miesiąc w kwietniu i maju. Co ciekawe jednak 26-latek w dwóch ostatnich kolejkach Premier League spędził na boisku całe 180 minut. Najpierw 90 z Liverpoolem, a potem tyle samo z Brightonem. To nieco kontrastuje z wypowiedzią Santosa.

Jeśli chodzi o pozycję prawego defensora, wśród powołanych znaleźli się Tomasz Kędziora i Bartosz Bereszyński. W tej roli może występować również Przemysław Frankowski.

Czytaj też:

Jakuba Błaszczykowskiego zabrakło na liście powołanych. Fernando Santos tłumaczy