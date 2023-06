Skandal w finale Ligi Europy. Jose Mourinho zrównał sędziego z ziemią

31 maja byliśmy świadkami kolejnego wiekopomnego starcia w finale Ligi Europy. Dotarły do niego dwie uznane marki, czyli Sevilla oraz AS Roma. Zespół prowadzony przez Jose Mourinho robił wiele, aby zwyciężyć, aczkolwiek ta sztuka mu się nie udała. Po przegranym spotkaniu winą obarczył sędziego oraz jego współpracowników. Biorąc pod uwagę powtórki – aż trudno mu się dziwić.

AS Roma przegrała z Sevillą w finale Ligi Europy

Spotkanie rozstrzygnęło się dopiero po dogrywce i rzutach karnych. Zanim jednak do nich doszło, starcie Los Nervionenses z Giallorossiimi trzymało w napięciu. Napięcie wzrosło zwłaszcza w momencie, kiedy do siatki trafił Paulo Dybala. Argentyńczyk uczynił to w 35. minucie. Odpowiedź przyszła w drugiej połowie, w 55, kiedy to asystent Dybali, Gianluca Mancini strzelił gola samobójczego.

W dogrywce już aż tylu emocji nie było, a obie drużyny zachowywały się tak, jakby myślały jedynie o rzutach karnych. Koniec końców do nich doszło, a wtedy lepsza okazała się Sevilla. Bryan Cristante zdołał odpowiedzieć na celne uderzenie Lucasa Ocamposa. Następnie do siatki trafił Erik Lamela, a pomylił się Gianluca Mancini. Kiedy bramkarza pokonał Ivan Rakitić, a nie zrobił tego Robert Ibanez, AS Roma popadła w ogromne kłopoty. Natomiast gdy Gonzalo Montiel strzelił na 4:1, stało się jasne, że to Sevilla wygrała Ligę Europy siódmy raz.

Jose Mourinho obrażał arbitrów po finale Ligi Europy

Spotkanie to mogło zakończyć się jednak zupełnie inaczej, gdyby nie sytuacja z końcówki podstawowego czasu gry. Wtedy to Nemanja Matić próbował wykonać dośrodkowanie w pole karne, ale piłka nie dotarła do adresata, ponieważ Fernando ręką zablokował tę centrę. Jako że był ustawiony we własnej „szesnastce”, wydawało się, iż rzut karny to oczywista oczywistość. Anthony Taylor nakazał jednak grać dalej.

To był moment, który rozwścieczył Jose Mourinho. Kto wie, gdyby jeden z jego podopiecznych zamienił „jedenastkę” na gola, stałoby się bardzo prawdopodobne, iż to Wilki wygrałyby Ligę Europy. Portugalczyk zaczął szaleć i krzyczeć przy linii bocznej, a z arbitrami starł się także po zakończeniu meczu. Wszystko nagrały kamery. „Jesteś pie******ą kompromitacją, to była pie******a kompromitacja i wstyd. Pie******a UEFA” – powiedział po angielsku, a następnie dodał po włosku, że Anthony Taylor nie potrafił zachować twarzy w trakcie finału Ligi Europy.

