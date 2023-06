Kontrowersyjny wpis Neymara. Przeprosił ciężarną partnerkę za to, co zrobił

Neymar opublikował na swoim Instagramie post, w którym zwrócił się do swojej ciężarnej partnerki Bruny Biancardi. Brazylijczyk przeprosił swoją dziewczynę za to, że ją zdradził. „Potrzebuję cię w naszym życiu. Widziałem, jak bardzo cierpiałaś przez to wszystko, co się wydarzyło i jak bardzo chcesz być u mojego boku. A ja u twojego boku” – czytamy we wpisie gwiazdora PSG.

„Popełniam błędy każdego dnia, na boisku i poza nim. Wszystko to uderzyło w jedną z najbardziej wyjątkowych osób w moim życiu. Kobietę, o której marzyłem, by była u mojego boku, matkę mojego dziecka. Nie wyobrażam sobie siebie bez ciebie. Nie wiem, czy nam się uda, ale dzisiaj masz pewność, że chcę spróbować. Nasz cel zwycięży, nasza miłość do naszego dziecka zwycięży, nasza miłość do siebie nawzajem nas wzmocni” – napisał.

„Marca”: Trzy zasady, których Neymar nie mógł złamać

Po raz pierwszy Neymar ogłosił swój związek z Bruną Biancardi w 2021 roku. Następnie w sierpniu 2022 roku niespodziewanie potwierdzili rozstanie. Jakiś czas temu para oświadczyła, że wróciła do siebie. Ponadto para kilka tygodni temu ogłosiła, że spodziewają się wspólnego dziecka.

Jak informuje hiszpańska „Marca” Brazylijczyk miał ustalić ze swoją partnerką trzy zasady, których piłkarz nie może złamać, jeśli chce być niewierny. „Według informacji potwierdzonych przez felietonistę Erlana Bastosa, zawodnik PSG może swobodnie flirtować, a nawet uprawiać seks z innymi kobietami. Jednak gwiazdor musi być dyskretny i nie całować ich w usta” – czytamy.

Ostatni sezon był bardzo trudny dla Neymara. W Ligue 1 rozegrał tylko 20 spotkań, gdyż większość czasu zmagał się z urazem kostki. W minionej kampanii jego PSG zajęło pierwsze miejsce w lidze. Paryżanie mieli jeden punkt przewagi nad drugim RCL Lens.

