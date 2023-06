Gigantyczne zarobki Czesława Michniewicza. Mundial w Katarze okazał się magnesem

Po mundialu w Katarze Polski Związek Piłki Nożnej nie zdecydował się zaproponować nowego kontraktu Czesławowi Michniewiczowi. Polacy awansowali do 1/8 finału MŚ 2022, ale to było za mało dla prezesa federacji Cezarego Kuleszy. Michniewicz odczekał swoje i po kilku miesiącach zdecydował się na egzotyczny wyjazd do Arabii Saudyjskiej.

Ile obecnie zarabia Czesław Michniewicz?

Do ciekawych informacji dotarł Piotr Koźmiński z WP/SportoweFakty. Saudyjski klub Abha byłemu selekcjonerowi Biało-Czerwonych zaoferował rekordowe, jak na polskiego trenera, finansowe uposażenie.

„Jakiego rzędu to pieniądze? Z nieoficjalnych informacji wynika, że poprzedni szkoleniowiec zarabiał około 800 tysięcy dolarów za sezon. Niektóre saudyjskie (choć nie tylko tamtejsze) źródła oceniały, że polski szkoleniowiec mógł otrzymać około miliona dolarów rocznie. Nieoficjalnie słyszymy jednak, że ma to być dużo więcej. Wiele wskazuje na to, że zarobki polskiego szkoleniowca (ze sztabem) mogą oscylować wokół 1,5 miliona dolarów za sezon. A to, jak wspomniano, oznaczałoby absolutny polski rekord” – czytamy w tekście Koźmińskiego.

Można zatem śmiało stwierdzić, że praca m.in. z reprezentacją Polski podczas MŚ 2022, w Arabii Saudyjskiej została doceniona. Dodajmy, że Biało-Czerwoni mierzyli się z Saudyjczykami w fazie grupowej mundialu. Zespół Michniewicza ograł przeciwnika 2:0 po trafieniach Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego.

Fernando Santos nie może poukładać reprezentacji Polski

Były selekcjoner może zatem spokojnie przygotowywać drużynę do startu sezonu w saudyjskiej lidze. Ten ma nastąpić 11 sierpnia. Co ciekawe, w tych rozgrywkach od kilku ładnych miesięcy występuje Grzegorz Krychowiak, a największą gwiazdą jest Cristiano Ronaldo. A saudyjska ofensywa transferowa trwa w najlepsze.

Michniewicz może być zadowolony z wyboru kierunku kariery, za to problemy ma reprezentacja Polski. Pod okiem następcy polskiego selekcjonera Polacy nie potrafią wygrywać w meczach, które wygrać powinni. Fernando Santos zaliczył już dwie poważne wpadki, w Pradze z Czechami (1:3) i Kiszyniowie z Mołdawią (2:3).

