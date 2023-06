Arabski fundusz planuje przejąć polski klub. Szykuje się nowa era w dziejach?

Wisła Płock, Lechia Gdańsk i Miedź Legnica. Tak wyglądał tercet, który w sezonie 2022/23 pożegnał się z PKO BP Ekstraklasą. Zapewne każdy z klubów będzie chciał jak najszybciej wrócić do krajowej elity. Możliwe, że w przypadku Lechii Gdańsk pomoże w tym nowy właściciel. Takowy ma podobno finalizować transakcję przejęcia klubu.

Lechia Gdańsk w rękach funduszu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

Wieści dotyczące rzekomego przejęcia przekazał portal Meczyki.pl. Lechia Gdańsk w ostatnich kilkunastu miesiącach borykała się nie tylko z problemami sportowymi. Wiele pisało się i mówiło o problemach natury organizacyjno-finansowej. To podobno ma ulec zmianie właśnie po przejęciu przez nowego właściciela.

„Szczegóły negocjacji są owiane tajemnicą i mają klauzulę poufności. Usłyszeliśmy jedynie, że Lechię ma przejąć międzynarodowy fundusz i może to nastąpić już na początku nowego sezonu. Według naszej wiedzy prawnicy Lechii prowadzą ostateczne negocjacje z funduszem Mada Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którego reprezentuje Szwajcar Paolo Urfer (interesował się także Śląskiem Wrocław i Wisłą Kraków) oraz jeszcze jednym podmiotem szwajcarsko-austriackim” – można przeczytać w tekście Tomasza Włodarczyka.

W przypadku wspomnianych Wisły czy Śląska wspominano o szacunkowych wartościach na poziomie 15-30 milionów euro – za przejęcie piłkarskiego klubu. Co do kwot w przypadku Lechii, niewykluczone, że będą to nieco mniejsze, ale podobne realia.

Najpiękniejszy stadion w Polsce areną zmagań w Fortuna 1. Lidze

Kibice Lechii z pewnością oczekują na pozytywne wieści w sprawie przyszłości klubu. Gdański zespół swoje mecze na ekstraklasowym zapleczu będzie rozgrywał na jednej z aren Euro 2012. Piękny stadion w kolorze bursztynu z pewnością nie będzie wypełniał się na pierwszoligowych pojedynkach, ale zarówno on, jak i sam klub – zasługuje na drogę powrotną na poziom PKO BP Ekstraklasy.

Awans Lechia będzie sobie jednak musiała wywalczyć ciężką pracą i dobrymi wynikami. Pierwsze ligowe starcie już 22 lipca. Rywalem spadkowicza będzie Chrobry Głogów.

