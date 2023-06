Wiadomo, gdzie zagra Krystian Bielik. Transfer jak na promocji

Już za chwilę czerwiec dobiegnie końca, a to oznacza, że otworzy się letnie okienko transferowe. Jak co roku wielu reprezentantów Polski może zmienić pracodawców i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie uczyni Krystian Bielik. W mediach pojawiła się konkretna informacja na temat tego, gdzie w kolejnym sezonie zagra defensywny pomocnik. Jak się okazuje, 25-latek trafi do doskonale znanego mu miejsca.

Krystian Bielik znów zagra w Birmingham City

Najnowsze informacje sugerują, że na pewno nie będzie to Derby County. Macierzysty zespół Biało-Czerwonego po rozgrywkach 2022/23 spadł do League One, czyli na trzeci poziom angielskich rozgrywek, a to zdecydowanie za niski pułap dla naszego rodaka. Do tego klub ten ma ogromne problemy na tle finansowym. Nie można dziwić się, iż Bielik zdecydował się na zmianę środowiska.

Według informacji portalu meczyki.pl jego wybór padł na miejsce, które już doskonale zna, a mianowicie Birmingham City. Będzie to już trzecie podejście reprezentanta Polski do tego klubu. Za pierwszym razem trafił do niego w 2016 roku, jeszcze w ramach wypożyczenia z Arsenalu. Wtedy jednak serc The Blues nie podbił. Dużo lepiej poszło mu w poprzednim sezonie, gdy również trafił do tego zespołu w ramach wypożyczenia. Tym razem jednak stał się ważną postacią w ekipie i zapracował sobie na wykupienie z Derby County.

Krystian Bielik nie będzie kosztował wiele

Jednocześnie ekipa występująca na co dzień na zapleczu Premier League nie będzie musiała wykładać za defensywnego pomocnika wielkich pieniędzy. Według medialnych doniesień zespół z Pride Park Stadium zapłaci za niego jedynie około milion funtów.

Zdaje się, iż musiałby wydarzyć się cud, aby ten transfer nie doszedł do skutku. Aktualnie zawodnik przechodzi testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, niebawem podpisze on kontrakt na trzy lata.

