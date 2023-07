Słynny hiszpański piłkarz kończy karierę. „Zamierzam teraz przekroczyć białą linię”

Naturalną koleją rzeczy jest to, że starsi zawodnicy odchodzą na piłkarską emeryturę, by oddać miejsce młodym adeptom. Dla niektórych kibiców widok idola zawieszającego buty na kołek może być bolesny, gdyż przyzwyczaili się do oglądania go w barwach ukochanego klubu. Jeden z najbardziej znanych hiszpańskich piłkarzy ostatnich kilkunastu lat postanowił zakończyć karierę.

Cesc Fabregas ogłosił zakończenie kariery

Cesc Fabregas przez lata stanowił o sile reprezentacji Hiszpanii i licznych klubów europejskiej czołówki. Wychowanek słynnej barcelońskiej La Masii (szkółki FC Barcelony) ogłosił w sobotę zakończenie kariery. Urodzony w 1987 roku zawodnik przez ostatni rok przywdziewał koszulkę Como, klubu z drugiej ligi włoskiej. Choć pierwotnie podpisana umowa zakładała dwa lata gry zawodnika, ten (mający udziały w klubie) postanowił skończyć z grą już po pierwszym sezonie. W poście opublikowanym na Instagramie mistrz świata i Europy dziękował wszystkim ekipom, w których przez lata występował. Zdradził również plany na przyszłość.

„To jednak nie tylko smutek, ponieważ zamierzam teraz przekroczyć białą linię i rozpocząć trenowanie drużyn B i Primavera z Como 1907. Klub i projekt, którym nie mógłbym być bardziej podekscytowany. Ta drużyna piłkarska podbiła moje serce od pierwszej minuty i trafiła do mnie w idealnym momencie mojej kariery. Złapię to obiema rękami” – napisał Fabregas. „Kochałem każdą minutę” – dodał wybitny pomocnik.

Kariera sportowa Cesca Fabregasa

Fabregas rozpoczął karierę seniorską w Arsenalu. W 2011 roku trafił do Barcelony, w której wcześniej występował jako junior. Kolejnymi klubami zawodnika były Chelsea i AS Monaco, by w 2022 trafić do Włoch. Piłkarz może poszczycić się 110 meczami w reprezentacji Hiszpanii.

