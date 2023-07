Robert Lewandowski kontra memy. Prawnicy piłkarza żądają sprostowania

Część polskich piłkarzy rozpoczęła już przygotowania do kolejnego sezonu. Zawodnicy mają za sobą czerwcowe okno reprezentacyjne, podczas którego rozgrywali mecz z Niemcami i Mołdawią. O ile pierwszy można zaliczyć do udanych (choć był to tylko sparing), to starcie z drugim rywalem przejdzie do niechlubnej historii. Polska przegrała 2:3 z przeciwnikiem, znajdującym się ponad 100 miejsc niżej w rankingu FIFA.

Prawnicy Lewandowskiego reagują w sprawie memów

Przy okazji meczu z Mołdawią sporo się mówi o postawie Roberta Lewandowskiego. Zarzuca się mu między innymi słabe wywiązywanie się z obowiązków kapitana kadry. Co więcej, pojawiają się nawet głosy o odebraniu mu opaski. Napastnik FC Barcelony zaraz rozpocznie rywalizację w klubie. W międzyczasie zrobiło się głośno w związku z jedną z umów sponsorskich. Iga Świątek została twarzą firmy Oshee, a Robert Lewandowski zrezygnował ze współpracy z producentem napoi. W Internecie powstał jednak mylny przekaz, jakoby tenisistka „wykopała” piłkarza z roli, a koniec współpracy na linii firma-Lewandowski był decyzją pierwszej strony.

Jako że Świątek i Lewandowski są często bohaterami memów, tak i po tej sytuacji nie zabrakło kreatywnej twórczości w Internecie. Między innymi na portalu kwejk.pl pojawiły się obrazki, w których przedstawiono Świątek pozbawiająca „Lewego” kontraktu reklamowego. Na fałszywy przekaz zareagowali prawnicy piłkarza. Najpierw nakazali opublikować sprostowanie portalowi wirtualnemedia.pl (od którego wyszła mylna informacja), a później poprosili o podobne oświadczenie kwejk.pl

"W odpowiedzi na pismo od prawnika p. Roberta chcielibyśmy sprostować niezgodną z prawdą informację zawartą w memach umieszczonych na naszym portalu odnośnie zerwania współpracy przez Oshee z panem Robertem Lewandowskim. Współpraca pana Roberta Lewandowskiego z Oshee wygasła i nie została przedłużona na skutek wyłącznej decyzji pana Roberta Lewandowskiego” – możemy przeczytać na stronie internetowej kwejk.pl.

Sezon Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski zakończył sezon 2022/2023 z mistrzostwem Hiszpanii (wraz z FC Barceloną) i nagrodą dla króla strzelców La Liga.

