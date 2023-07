Piłkarz oskarżany o pedofilię wraca do treningów. Chce go klub MLS

Większość lig świata przygotowuje się do wznowienia działania po przerwie międzysezonowej. Lipiec to przeważnie początek światowego okna transferowego. Dotyczy to także amerykańskiej Major League Soccer, która w przeciwieństwie do większości świata jest cały czas w trakcie rozgrywek. W połowie miesiąca do Interu Miami dołączy Leo Messi, by zadebiutować w lidze. DC United, klub, w którym trenerem jest Wayne Rooney, może sprowadzić gracza, który przez ostatnie dwa lata nie grał z powodów zarzutów o przestępstwa seksualne.

Gylfi Sigurdsson znów trenuje

W 2021 roku życie Gylfiego Sigurdssona wywróciło się do góry nogami. Podstawowy piłkarz Evertonu został zatrzymany pod zarzutem przestępstw wobec nieletnich. Islandczyk wyszedł za kaucją, ale jak wyszło później na jaw, policja niejednokrotnie zatrzymywała go, by po jakimś czasie wypuszczać. Miał zakaz opuszczania kraju, a media informowały o tym, że nie opuszcza domu. Stracił kontrakt w Evertonie, bowiem klub nie chciał mieć nic wspólnego z człowiekiem oskarżonym o pedofilię. Dodatkowo informowano o tym jakoby żona gracza wyprowadziła się od niego.

Po dwóch latach został oczyszczony z zarzutów.Prokuratura nie znalazła dowodów na potwierdzenie tego, że piłkarz miały dopuszczać się przestępstw wobec nieletnich. Choć został uznany za niewinnego, to policja nadal monitoruje sprawę. Cofnięto mu jednak zakaz opuszczania kraju. Jak informuje Daily Mail piłkarz trenuje teraz w ojczyźnie, by wrócić do profesjonalnej gry. Ofertę kontraktu złożyło mu DC United, gdzie Sigurdsson mógłby stworzyć duet pomocników z Mateuszem Klichem.

Kariera Gylfiego Sigurdssona

Gylfi Sigurdsson we wrześniu skończy 34 lata. Jako junior trafił do Reading. Później występował w Hoffenheim, Swansea City, Tottenhamie, a w latach 2017-2022 grał dla Evertonu. Jest 72-krotnym reprezentantem Islandii. Ze swoją kadrą grał na mistrzostwach świata i Europy.

