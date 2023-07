Problemy rodziny Lewandowskich. Ich firma zanotowała ogromne straty

Anna i Robert Lewandowscy otworzyli swoją agencję marketingową Stor9_ w 2017 roku. Z początku jej celem była obsługa kampanii reklamowych z udziałem Lewandowskich, a następnie współpracę z nią nawiązali m.in. Hubert Hurkacz czy Małgorzata Kożuchowska. Firma odpowiadała również za realizację projektów dla takich firm, jak m.in. Martini czy Sephora. W ostatnim czasie działalność firmy pary sportowo-celebryckiej nie jest już tak dochodowa, jak miało to miejsce w przeszłości.

Problemy rodziny Lewandowskich. Ich firma zanotowała duże straty

Według informacji podawanych przez wirtualnemedia.pl w 2022 roku agencja marketingowa Lewandowskich przy wzroście przychodów o 4,2 proc. do 13,81 mln zł, zanotowała spadek zysku netto. Jeszcze rok wcześniej wyniósł on ponad 503 tys. 300 zł, a w ubiegłym niespełna 137 tys. 400 zł.

– Rok 2022 był dla nas czasem wyzwań, w których mimo wszystko, dostrzegliśmy potencjał dalszego rozwoju. Działania podjęte w roku 2022 wprowadziły nas na ścieżkę wzrostu i wzmocnienia naszej pozycji na rynku, czego potwierdzeniem jest dynamika wzrostu Grupy Stor9, którą obserwujemy już od pierwszych miesięcy 2023 r. – powiedziała Anna Zielińska, CEO i partner w Stor9_.

Nieudana inwestycja Roberta Lewandowskiego

W opisie agencji czytamy, że jest ona zdatna do współpracy z każdym i w każdej dziedzinie, jednak niedawno doszło do nieudanej inwestycji Roberta Lewandowskiego. Jakiś czas temu piłkarz FC Barcelony postanowił o założeniu spółki RL9Sport Games, chcąc wejść na rynek gier komputerowych. Udziały RL9 w firmie miały 20 proc., a reszta należała do jego wspólnika oraz spółki PlayWay. Z czasem okazało się, że pomysł ten był nietrafny i pierwsza gra, która miała wejść na rynek spod skrzydeł spółki piłkarza, upadł.

